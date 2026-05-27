Vučić je tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, nakon potpisivanja novih investicionih sporazuma između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1.650 novih radnih mesta, kazao da ukupan nivo kineskih investicija u iznosu od 953 miliona evra za Srbiju predstavlja ogroman novac.

"Hvala svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije", kazao je Vučić tokom obraćanja na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.

Kako je rekao, postoji nekoliko razloga za njegovu izuzetnu sreću u Đasingu gde je prethodno obišao kompaniju Mint i AgiBot. Navodeći da je tokom ove posete primio Orden prijateljstva od predsednika Si Đinpinga, Vučić je istakao da nije bilo ponosnijeg čoveka na zemlji od njega, srećnijeg, ponosnijeg na svoju Srbiju, na prijateljstvo Kine i Srbije.

"Danas sam video na najpraktičniji način šta znači naše iskreno i čelično prijateljstvo. Mogli ste da vidite, i nisam to krio, ogromnu zainteresovanost, verovatno veću nego koju pokazuju drugi ljudi koji su bili sa mnom u delegaciji, ne samo prilikom obilaska AgiBota, Minta, već svega što je gospodin Čin uradio ovde, robota, testiranja njihovog i onih koji prave koktele i onih koji poslužuju doručak i onih koji čiste industrijske komplekse, i svega drugoga", rekao je Vučić.

Dodao je da je bio zainteresovan za sve ono što su mogli da vide danas jer u Srbiji to ne postoji.

"Kada kažem da ne postoji, nadam se da će postojati, nadam se da ćemo dovođenjem vaših kompanija moći da menjamo budućnost i Srbije i beskrajno vam hvala na tome", kazao je.

Ukazao je da će i u Srbiji isto izgledati za dva meseca proizvodnja robota. Ispričao je da je osnivač Minta, Čin Ronghu posebno šarmantan čovek, koji je u Loznici, tamo gde je izgradio prvu fabriku, glavni investitor, najveći poslodavac.

"Tamo ljudi kad vide moju i njegovu sliku, oni ne pitaju ko je ovaj Kinez, oni pitaju ko je ovaj pored gospodina Čina. Tolika je njegova popularnost. On sve znači u Loznici, on je podigao taj grad. Ja sam doprineo toliko koliko sam s njim razgovarao i molio ga da ode tamo", kazao je Vučić.

Dodao je da će sada investirati u Šabac, a u budućnosti i u Ćupriju, pa onda i druge gradove u Srbiji.

"Gospodin Čin je napravio za naše mlade ljude da ovde mogu da dođu. Za nas je pravo bogatstvo da možemo da pošaljemo 500 mladih ljudi koji će da se uče novim tehnologijama, koji se vraćaju sa ogromnim znanjem u našu Srbiju", naveo je Vučić.

Navodeći da je danas razgovarao sa 14 investitora, juče u Pekingu sa četiri, a da će sutra razgovarati sa još pet, Vučić je istakao da je presrećan, da se zbog toga živi i bavi politikom jer se na taj način svom narodu donosi nešto.

"Mi smo danas ovde videli neka bukvalno čuda koja Kinezi prave i proizvode. Niko se nije tu zaustavio, ja jesam, kao da sam video ne znam šta, a za mene to jeste ne znam šta. Za mene je to više od toga. Video sam kako možemo i tamo gde nemamo struje da obezbedimo struju i to bez izgradnje trafostanica, bez uvlačenja naše elektroprivrede i svega drugog", istakao je Vučić.

Naglašavajući da će struje nedostajati svuda, Vučić je ukazao da su u Kini i za to našli lek i dodao da je na nama da učimo i radimo. Zahvalio je kineskim partnerima što insistiraju na prijateljstvu mladih Kineza i Kineskinja i Srba i Srpkinja.

"Mi ćemo uraditi sve da vas ne razočaramo, da svakog vašeg investitora primimo, da svakome pomognemo kada je potrebno da se pomogne nešto oko kupovine placa, oko infrastrukturnih radova, oko subvencija, oko svega, jer mi vidimo da vi želite da ostanete na duže vreme", naveo je Vučić.

Ispričao je da se svojevremeno sa ljudima iz Linglonga i njihovim vlasnikom, koji je, kako kaže, težak čovek kao i on za razgovore, sa mukom dogovorio da zaposli 900, pa 1.200 ljudi i istakao da sada ta kompanija zapošljava 2.500 ljudi i da je u planu zapošljavanje još 400 i nova investicija od 530 miliona evra.

"Šta da kažem drugo nego beskrajno hvala. I srednji Banat će da nam živi od toga, od takvih investicija", rekao je Vučić. Poručio je mladim ljudima iz Srbije koji su na obuci u Kini da se pokažu i da sve zavisi od njihovog truda i od njohovog rada. "Hoćete da budete bolji od svih drugih, hoćete da se takmičite, morate da radite i da budete vredni. Učite od Kineza, pogledajte koliko su vredni. Bez toga ne možete da napravite ništa", dodao je.

Prema njegovim rečima, kada su mu nudili političke koalicije da se uvode neradni dani - nedelja, subota, ali i petak, na pristojan način bi ih izbacio napolje iz kancelarije.

"Promovišite rad, borbu, zalaganje, energiju. To je ono što je najvažnije. I budite dobri prijatelji sa našom kineskom braćom. Ogromna je čast za Srbiju. Nije samo Aleksandar Vučić dobio onaj orden. Ja sam samo kao predstavnik Srbije to dobio. Predsednik Si je pokazao prijateljstvo prema Srbiji, prema našem narodu. Zato gradite to", poručio je Vučić mladim Srbima na obuci u Đasingu.

Zahvalio je kineskim partnerima na otvaranju centra i kulture i privrede i saradnje mladih Kineza i Srba.

"Želim još jedanput da se zahvalim predsedniku Siju na tome što nam je sve ovo omogućio, na tome što je ukazao poštovanje Srbiji koje se retko ukazuje, a mi Srbi znamo to da poštujemo. Kod nas zahvalnost ne traje kratko i umećemo to da vratimo. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine", poručio je Vučić.

