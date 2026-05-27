Jedna anonimna ispovest sa društvenih mreža izazvala je lavinu reakcija nakon što je devojka podelila neprijatno iskustvo koje je doživela sa bivšim dečkom tokom zajedničkog noćenja.

Kako je navela u svojoj ispovesti na platformi Reddit, njen tadašnji partner je početkom januara 2023. godine prespavao kod nje, pa su zbog malog kreveta odlučili da noć provedu u krevetu njene majke, koja u tom trenutku nije bila kod kuće.

"Sve je bilo lepo dok se nisam probudila", napisala je ona.

Nije mogla da veruje šta vidi



Prava drama usledila je sledećeg jutra kada je, spremajući krevet, primetila veliku fleku na mestu gde je mladić spavao. U prvi mah pomislila je da je reč o hrani, iako ništa nisu jeli u krevetu.

"Uzmem da pomirišem i shvatim da je u pitanju izmet", navela je šokirana devojka.

Kada ga je suočila sa onim što je pronašla, mladić je najpre pokušao da objasni situaciju tvrdeći da je njihov pas "obrisao zadnjicu o krevet". Nedugo potom izašao je da prošeta psa, noseći sa sobom ranac, što je dodatno probudilo sumnju.

Kako tvrdi, kasnije je ipak priznao šta se dogodilo.

"Rekao mi je da nije stigao do toaleta i da se usput us*ao, pa je poneo ranac da baci garderobu", napisala je ona.

Dodaje da joj je cela situacija bila izuzetno gadna, posebno zato što je upravo ona morala da čisti i pere dušek.

"Ispričala sam sve mami, zgadio joj se život i odmah je kupila novi dušek", zaključila je u objavi koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama.

"Teško da može niže od ovoga da padne"

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari korisnika, a mnogi su priznali da su ostali bez reči.

"Svaki komentar je suvišan", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pokušali da nadmaše bizarnost priče sopstvenim iskustvima.