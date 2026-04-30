Stečaj je, prema odluci Okružnog suda u Frankfurtu na Odri iz marta, pokrenut na zahtev same kompanije. Trenutno je ugroženo 19 radnih mesta, ali se poslovanje za sada nastavlja uz nadzor stečajnog upravnika.

Finansijski problemi zbog sezonskih oscilacija

Glavni akcionar Tomas Hölcel naveo je da su velike sezonske promene u poslovanju ribarstva dovele firmu u finansijske poteškoće. Situaciju je dodatno pogoršao neočekivani zahtev za vraćanje kredita, zbog čega je odlučio da više ne ulaže sopstveni kapital u firmu.

Tradicija duga više od 800 godina

Prema pisanju nemačkih medija, koreni ribarstva u Köllnitzu sežu još u početak 13. veka.

Firma se bavi:

  • ribarstvom u jezerima,
  • preradom i dimljenjem ribe na licu mesta,
  • restoranom,
  • hotelom,
  • kao i seoskom prodavnicom.

Svež ulov iz lokalnih jezera se odmah obrađuje i služi u njihovom restoranu, što je deo dugogodišnje tradicije ovog mesta.

Nada za spas – traži se investitor

Iako je situacija teška, postoji šansa za opstanak. Firma traži novog investitora koji bi mogao da preuzme i nastavi poslovanje.

Vlasnik ističe da je cilj da se pronađe „mlađi i finansijski snažan partner“ koji bi očuvao postojeći model rada – ribarstvo, gastronomiju, proizvodnju i hotelski deo.

Stečajni upravnik navodi da su već održani prvi razgovori sa zainteresovanim investitorima, što daje određenu nadu da bi ova višestolećna tradicija mogla da bude sačuvana, prenosi fenix magazin.