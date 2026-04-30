Finansijski problemi zbog sezonskih oscilacija

Glavni akcionar Tomas Hölcel naveo je da su velike sezonske promene u poslovanju ribarstva dovele firmu u finansijske poteškoće. Situaciju je dodatno pogoršao neočekivani zahtev za vraćanje kredita, zbog čega je odlučio da više ne ulaže sopstveni kapital u firmu.

Tradicija duga više od 800 godina

Prema pisanju nemačkih medija, koreni ribarstva u Köllnitzu sežu još u početak 13. veka.

Firma se bavi:

ribarstvom u jezerima,

preradom i dimljenjem ribe na licu mesta,

restoranom,

hotelom,

kao i seoskom prodavnicom.

Svež ulov iz lokalnih jezera se odmah obrađuje i služi u njihovom restoranu, što je deo dugogodišnje tradicije ovog mesta.

Nada za spas – traži se investitor

Iako je situacija teška, postoji šansa za opstanak. Firma traži novog investitora koji bi mogao da preuzme i nastavi poslovanje.

Vlasnik ističe da je cilj da se pronađe „mlađi i finansijski snažan partner“ koji bi očuvao postojeći model rada – ribarstvo, gastronomiju, proizvodnju i hotelski deo.

Stečajni upravnik navodi da su već održani prvi razgovori sa zainteresovanim investitorima, što daje određenu nadu da bi ova višestolećna tradicija mogla da bude sačuvana, prenosi fenix magazin.