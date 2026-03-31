Renoviranje kuće često donosi iznenađenja, ali ono što je doživeo jedan par iz Londona pretvorilo se u pravo otkriće. Tokom radova na obnovi doma, ispod starog tepiha pronašli su vredan dijamantski parket koji danas vredi desetine hiljada funti.

Neočekivano otkriće tokom renoviranja kuće

Džoš i Emili Bruks, dok su renovirali svoju kuću u Voltamstouu u Londonu, naišli su na savršeno očuvan hrastov parket skriven ispod starih dasaka i tepiha.

Na prvi pogled primetili su mali deo poda, ali nisu ni slutili da se ispod krije kvalitetan dijamantski parket, jedan od najcenjenijih tipova drvenih podova.

Stručnjak potvrdio vrednost parketa

Nakon otkrića, par je pozvao stručnjaka za podove koji je procenio kvalitet i vrednost materijala. Prema njegovim rečima, reč je o izuzetno kvalitetnom hrastovom parketu, retko viđenom u tako dobrom stanju.

Parket se prostire kroz hodnik i dnevni boravak, a njegova vrednost procenjena je između 20.000 i 25.000 funti.

Umesto uklanjanja – odlučili da ga sačuvaju

Iako su prvobitno planirali da uklone stare podove, nakon procene odlučili su da zadrže parket i obnove ga.

Plan uključuje:

brušenje parketa

lakiranje radi zaštite i sjaja

očuvanje originalnog izgleda

Ovakav pristup ne samo da čuva istorijsku vrednost doma, već i značajno povećava njegovu tržišnu cenu.

Viralni video oduševio društvene mreže

Njihovo otkriće podeljeno je na društvenim mrežama, gde je video brzo postao viralan i prikupio više od 225.000 lajkova. Korisnici su u komentarima izrazili oduševljenje i divljenje zbog retkog i vrednog nalaza.

Ovaj slučaj pokazuje da renoviranje kuće može doneti mnogo više od estetskih promena. Ispod starih slojeva često se kriju vredni materijali i istorijski elementi koji mogu značajno povećati vrednost nekretnine.

Ako planirate renoviranje, stručnjaci savetuju da pre uklanjanja podova ili zidova proverite šta se krije ispod – možda vas čeka pravo blago.

