Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kinu zajedno sa velikim timom Vlade Srbije među kojima su ministar finansija Siniša Mali, ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević...

Tokom posete delegacije Srbije Kini biće potpisano 30 sporazuma, a predsednik Vučić je prilikom gostovanja na RTS rekao da je ovo možda i najvažnija poseta njegove karijere, te da bi u Srbiju trebalo da se vrate sa milijardom investicija.

Dok do 2012. godine u Srbiji nije postojala nijedna fabrika u kineskom vlasništvu, danas ih je 37. Kineske kompanije do sada su u Srbiju investirale više od 7,7 milijardi evra i zapošljavaju oko 40.000 radnika, a samo u poslednje tri godine broj zaposlenih u tim kompanijama povećan je za 45 odsto.

Od izgradnje mostova, modernizacije železnice, auto-puteva i brzih saobraćajnica, do velikih energetskih projekata i ulaganja u industrijske kapacitete, saradnja Srbije i Kine postala je jedan od ključnih pokretača privrednog razvoja Srbije.

Rezultati su jasno vidljivi. U periodu od 2012. do 2025. godine robna razmena Srbije i Kine povećana je 6,7 puta, dok je izvoz Srbije u Kinu porastao čak 333 puta - sa 6,3 miliona dolara na rekordnih 2,1 milijardu dolara. Kina je danas drugi najveći spoljnotrgovinski partner Srbije, četvrto najvažnije izvozno tržište i prvi partner po uvozu robe.

Posebno značajan investicioni zamah

Kineski investitori danas su među najvećim izvoznicima iz Srbije. Čak pet kineskih kompanija nalazi se među 15 najvećih srpskih izvoznika, a njihov zajednički izvoz u 2025. godini dostigao je 4,9 milijardi evra. Kompanije poput Zijin Mining, HBIS, dve najveće kompanije koje najviše doprinose srpskom BDP-u, Linglong, Hisense i Minth postale su važan deo industrijske i izvozne snage Srbije.

Fabrika guma Linglong u Zrenjaninu, vredna 800 miliona evra, danas predstavlja najveću grinfild investiciju u Srbiji i zapošljava više od 2.500 radnika, dok je Hisense kroz razvoj proizvodnje u Valjevu doprineo da Srbija udvostruči izvoz rashladnih uređaja i pozicionira se među značajne svetske izvoznike u ovoj oblasti. Kompanija Minth, koja u Srbiji posluje od 2018. godine, više nego udvostručila je broj zaposlenih u prethodne tri godine i planira novi investicioni ciklus vredan 870 miliona evra.

Saradnja Srbije i Kine sve više se usmerava i ka novoj generaciji investicija - visoko tehnološkim sektorima, veštačkoj inteligenciji, robotici, pametnoj proizvodnji, digitalnoj infrastrukturi i zelenoj energiji. U fokusu buduće saradnje su solarna energija, vetroparkovi, vodonik i napredne industrije koje će dodatno ubrzati ekonomsku transformaciju Srbije.

Rast saradnje prati i sve veći broj ljudskih kontakata. Srbiju je tokom 2025. godine posetilo više od 184.000 kineskih turista, čime je Kina postala drugo najvažnije emitivno tržište za našu zemlju. Dodatni podsticaj povezivanju dali su i direktni letovi između Beograda, Pekinga, Guandžoua i Šangaja.

Istovremeno, sve intenzivnija je i finansijsko-bankarska saradnja, uz prisustvo Bank of China u Srbiji, rast transakcija u kineskim juanima i sve veću povezanost finansijskih institucija dve zemlje.

Svseobuhvatno strateško partnerstvo Srbije i Kine, kao i Sporazum o slobodnoj trgovini, već danas donose konkretne rezultate - više investicija, veći izvoz, nova radna mesta i snažniju ekonomsku poziciju Srbije u svetu.

Godišnji priliv SDI iz NRK je povećan 1300 puta sa 1,3 mil. evra u 2012. godini na 1.690,9 mil. evra u 2024.godini (koja bila rekordna). Samo od 2016. godine kada je uspostavljeno sveobuhvatno strateško partnerstvo priliv kineskih investicija u Srbiji dostigao je 7,76 milijardi evra.