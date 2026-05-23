Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ističući da rad Rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu.

"Sinoć sam razgovarala sa prvim čovekom MOL-a koji je potvrdio da je američki OFAK dao dodatne dve nedelje da se završe pregovori sa Gaspromnjeftom kao prodavcem i da ima još par otvorenih tehničkih pitanja za koja se nadaju da će ih zatvoriti u naredne dve nedelje. Ostaje da vidimo da li će to tako i biti. Naravno, svaka strana pokušava da izvuče maksimum za sebe", rekla je ministarka za Tanjug.

Ona ističe da je država u ponedeljak dobila odgovor MOL-a o konačnom stavu Srbije u vezi sa prodajom NIS-a, nakon čega su neka otvorena pitanja rešena i zatvorena.

"Mi smo njima nakon toga vratili naš odgovor, pa su onda oni nama opet u sredu odgovorili, pa mi njima sinoć. Tako da je to intenzivan proces usaglašavanja stavova, zatvaranja određenih otvorenih pitanja i približavanja po određenim drugim pitanjima. To znači da pregovori napreduju i da jednostavno obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa", navela je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, država se ponovo izjasnila po pitanju rada Rafinerije u Pančevu.

"Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da nećemo ugroziti naše interese, odnosno da Rafinerija mora da nastavi rad u određenom kapacitetu dovoljnom za snabdevenosti tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodna iskustva kada je Rafinerija radila izuzetno dobro i kada je pokrivala veliki deo tržišta i u veleprodaji i u maloprodaji. Želimo da osiguramo da NIS i dalje bude dominantna kompanija na našem tržištu, jer upravo države koje imaju rafinerije i koje mogu da se oslone na sopstvenu proizvodnju su zapravo i bolje odgovorile u prethodnom periodu krize i mi nemamo apsolutno razloga da tu svoju poziciju kompromitujemo. Nastavićemo razgovore u tom smeru i očekujem da MOL pozitivno odgovori na te zahteve", istakla je Đedović Handanović.

Predstavnici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je Rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. "Ali ono što je jako bitno jeste da određeni detalji budu dogovoreni i kroz ugovor i kroz sporazum (Srbije i Mađarske) na šta će se oni obavezati i da jednostavno imamo dobar okvir za buduću saradnju akcionara", kaže Đedović Handanović i ističe da su Mađari zainteresovani i za nastavak rada Petrohemije koja posluje u okviru NIS-a.

Na pitanje da li očekuje da se ugovor između MOL-a i Gaspromnjefta sklopi do novog roka koji je dao OFAK, odnosno do 6. juna, ministarka odgovara da to zavisi i od Rusa i od Mađara.

"Svaka strana ima svoje zahteve. Ono što znamo to je da se pregovori nastavljaju i da postoji rok do kojeg bi oni trebalo da budu završeni. Mi ostajemo posvećeni, pre svega da osiguramo da nema nestašica na tržištu i da nema naglog skoka cena", rekla je Đedović Handanović za Tanjug.

Mađarska naftna kompanija MOL Group objavila je u petak da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama.

Prethodni rok za sklapanje kuporodajnog ugovora između MOL-a i Gaspromnjefta bio je 22. maj. MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

Da bi se obavila kupovina ruskog udela u NIS-u, neophodna je saglasnost američke kancelarije OFAC.