Prava drama odigrala se u Pionirskom parku kada je jedna blokaderka izazvala incident među građanima okupljenim na skupu podrške Srbiji i očuvanju mira i stabilnosti! Dok su porodice, studenti koji žele da uče i građani mirno stajali sa zastavama i transparentima, usledio je šokantan potez koji je izazvao šok prisutnih.



Prema rečima očevidaca, žena je iznenada prišla delu parka gde su bili okupljeni građani i počela glasno da dobacuje i provocira ljude. Atmosfera je u sekundi postala napeta, a okupljeni su ostali zatečeni njenim ponašanjem.

Posebno ogorčenje izazvale su tvrdnje prisutnih da su tokom incidenta upućene uvrede i psovke upućene maloletnoj deci, zbog čega su reagovali roditelji i stariji građani koji su pokušavali da smire situaciju i zaštite mlađe učesnike skupa. Ljudi koji su došli da pruže podršku Srbiji kažu da nisu mogli da veruju šta gledaju.

– Došli smo mirno, sa decom i porodicama, da podržimo Srbiju i pošaljemo normalnu poruku, a onda je nastao potpuni haos – rekao je jedan od okupljenih građana.

Mnogi osuđuju ovakvo ponašanje i pitaju se kako je moguće da neko dolazi među ljude koji mirno stoje u parku samo da bi izazivao sukobe i tenzije.

Dok pristojna Srbija želi mir, stabilnost i jedinstvo, ovakvi incidenti, smatraju okupljeni građani, samo dodatno pokazuju koliko su pojedinci spremni da izazivaju haos i podele. Umesto razgovora i normalne komunikacije, ponovo su viđene scene vike, provokacija i agresivnog ponašanja koje je uznemirilo prisutne.

Građani okupljeni u Pionirskom parku poručuju da ih ovakvi incidenti neće uplašiti i da će nastaviti da podržavaju Srbiju mirno i dostojanstveno, uprkos svim provokacijama.

