Penzioneri u Srbiji uskoro bi mogli da dobiju značajno povećanje primanja, a najnovije projekcije pokazuju da bi ukupan rast u narednom periodu mogao dostići i do oko 200 evra, u skladu sa dugoročnim ekonomskim planovima države.

Prema najavljenim planovima razvoja do 2030. godine, cilj je da prosečna penzija u Srbiji dostigne oko 750 evra, dok bi prosečne plate mogle da porastu i do 1.700 evra, što ukazuje na nastavak trenda rasta životnog standarda.

Kada stiže novo povećanje penzija

Kako su najavili nadležni, povećanja će se realizovati postepeno, u skladu sa ekonomskim rastom i budžetskim mogućnostima države. Već početkom 2026. godine penzije su povećane za više hiljada dinara, a očekuje se da se taj trend nastavi i u narednim mesecima (više o tome u našoj odvojenoj vesti).

Predstavnici vlasti ističu da će povećanje obuhvatiti sve penzionere, ali da će poseban fokus biti na onima sa najnižim primanjima, kako bi se smanjile razlike i obezbedila veća sigurnost za najstarije građane.

Ako se nastavi trenutni trend usklađivanja penzija sa rastom plata i inflacijom, procenjuje se da bi do 2027. godine prosečna penzija u Srbiji mogla da poraste na između 65.000 i 70.000 dinara, odnosno oko 560 do 600 evra. To bi predstavljalo povećanje od približno 15 do 20 odsto u odnosu na sadašnji nivo.

Poseban plan za najniže penzije

Jedan od ključnih ciljeva jeste dodatna podrška penzionerima sa primanjima ispod 40.000 do 45.000 dinara. Država razmatra modele koji bi omogućili dodatna povećanja ili posebne isplate upravo za ovu grupu, kako bi se poboljšao njihov standard i kvalitet života.

Dugoročni plan - veće penzije svake godine

Prema projekcijama, rast penzija u Srbiji neće biti jednokratan, već deo šire strategije koja podrazumeva kontinuirano povećanje primanja u narednim godinama.

Ako se trenutni trend nastavi, prosečna penzija bi do kraja decenije mogla značajno da poraste, čime bi se dodatno ojačala kupovna moć penzionera i stabilnost finansijskog sistema.