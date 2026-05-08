Najvažnije:

Američke snage su ciljale iranske vojne objekte odgovorne za pokretanje napada na ratne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, saopštila je Centralna komanda SAD.

Vojska je saopštila da američke snage „ne traže eskalaciju“. Portparol iranskih oružanih snaga rekao je da su vazdušni napadi pogodili civilna područja.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da se njihova protivvazdušna odbrana u petak nosi sa raketnim i dronskim napadima iz Irana.

Predsednik Donald Tramp rekao je da su američke snage uništile iranske napadače i upozorio da će ih „mnogo jače i mnogo nasilnije nokautirati“ ako Iran uskoro ne potpiše sporazum. Takođe je rekao da je primirje i dalje na snazi i da se Iran „šalio sa njima“.

Takođe je rekao da je američki predlog za okončanje rata „više od ponude na jednoj stranici“ jer Iran još nije finalizovao svoj odgovor.

Tenzije na moru: Teheran je postavio nova pravila za brodove koji žele da pređu Ormuski moreuz.

Aktivirana PVO u zapadnom delu Teherana

Iranska državna radio-televizijska kuća IRIB javila je da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani u zapadnom delu Teherana.

Istovremeno, novinska agencija Mehr je izvestila da iranska protivvazdušna odbrana deluje protiv "neprijateljskih meta". Još uvek nema zvaničnih informacija o tome koje su bile mete ili ko su bili napadači.

UAE: Protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove iz Irana

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane trenutno presreću rakete i dronove koji dolaze iz Irana.

Kako je to ministarstvo navelo na mreži Iks, zvuci eksplozija koji se čuju u različitim delovima zemlje posledica su dejstava sistema protivvazdušne odbrane tokom presretanja balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letelica. Dodato je da operacije protivvazdušne odbrane i dalje traju.

Oko 1.500 brodova zarobljeno u Persijskom zalivu zbog sukoba sa Iranom

Oko 1.500 brodova i približno 20.000 članova posada ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Domingez.

Govoreći na Pomorskoj konvenciji Amerike u Panama Sitiju, Domingez je rekao da su pomorci "nevini ljudi" koji su postali žrtve geopolitičkih okolnosti van njihove kontrole, preneo je Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, od početka sukoba između Irana, SAD i Izraela krajem februara izvedeno je više od 30 napada na brodove, u kojima je poginulo deset mornara.

Tramp: Primirje sa Iranom ostaje na snazi nakon razmene vatre u Ormuzu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi nakon što su dve strane razmenile vatru protekle noći u Ormuskom moreuzu. "Tri američka razarača svetske klase su upravo prošla, veoma uspešno, kroz Ormuski moreuz, pod vatrom.

Nije pričinjena nikakva šteta tim razačarima, ali je velika šteta naneta iranskim napadačima. Oni su potpuno uništeni zajedno sa brojnim malim brodovima, koji se koriste kao zamena za njihovu u potpunosti obezglavljenu mornaricu", napisao je Tramp rano jutros na svojoj mreži Truth Social. Kako je naveo, ti iranski brodovi su "otišli na dno mora, brzo i efikasno".

