Istovremeno, cena nafte Brent zadržala se iznad 106 dolara po barelu, dok su prinosi na britanske državne obveznice pali nakon što je premijer Keir Starmer odbacio zahteve za ostavkom posle slabijih rezultata Laburističke partije na lokalnim izborima.

Prema jutrošnjim podacima sa tržišta, sirova nafta pojeftinila je za 1,36 odsto i prodavala se za 100,810 dolara po barelu, dok je Brent zabeležio pad od 1,31 odsto na 106,358 dolara.

Nemačke kompanije u centru pažnje investitora

U fokusu evropskih ulagača danas su i kvartalni izveštaji velikih nemačkih kompanija poput Allianz, Deutsche Telekom, RWE i Porsche.

Posebnu pažnju izazvao je Siemens, koji je objavio novi program otkupa akcija vredan šest milijardi evra. Program će trajati narednih pet godina, a kompanija je istovremeno prijavila kvartalni neto profit od 2,03 milijarde evra, što je premašilo očekivanja tržišta.

Na energetskom tržištu evropski fjučersi gasa za jun na amsterdamskoj berzi TTF otvoreni su na nivou od 46,640 evra za megavat-sat.

Tržišta čekaju poteze Vašingtona i Pekinga

Globalni investitori trenutno najviše pažnje usmeravaju ka najavljenom sastanku Trampa i Si Đinpinga, od kojeg se očekuju razgovori o trgovinskim odnosima dve najveće svetske ekonomije, ali i o sukobima na Bliskom istoku.

Detaljan raspored posete još nije objavljen, a prema informacijama iz kineskih medija i Bele kuće, konačna agenda bi trebalo da bude potvrđena po dolasku američkog predsednika u Peking.

Na evropskim berzama nemački DAX porastao je za 0,66 odsto na 24.133 poena, londonski FTSE 100 skočio je za 0,78 odsto, dok je francuski CAC 40 bio u plusu od 0,18 procenata. Panevropski STOXX Europe 600 zabeležio je rast od 0,7 odsto, dok je ruski MOEX pao za 0,24 procenta.

Evro se danas na Forex tržištu menjao za 1,17186 dolara, dok je cena zlata pala na 4.705,74 dolara za uncu. Istovremeno, pšenica je oslabila na 6,5931 dolar za bušel.

Na američkom tržištu indeks Dow Jones Industrial Average završio je prethodno trgovanje u blagom plusu, dok su S&P 500 i NASDAQ Composite zabeležili pad.