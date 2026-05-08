Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio da su u toku pregovori sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da će odluka biti doneta sledeće nedelje, ali da "neki hoće da ucenjuju".



- Čekamo naredne dane. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju. Ja se nadam kompromisu, mi smo spremni za kompromise - rekao je Vučić novinarima u beogradskoj Vili Mir posle potpisivanja dokumenta o izgradnji puta "Vožd Karađorđe".

Upitan da li poznaje Ranka Mimovića, potencijalnog kupca ruskog udela u NIS-u, Vučić je rekao da ga ne poznaje i da nije upoznat ni sa kakvim dopisom da za dve milijarde evra namerava da kupi ruski udeo u toj kompaniji.

- To je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi naseli, pa ste mislili da vlast stoji iza toga, to govori o vama. Pre bih se ubio nego to dozvolio. Ili će doći neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način ili će Amerikanci ukinuti Rusima sankcije, pa da oni nastave - kazao je Vučić.

Istakao je da Srbija neće dozvoliti da Mimović kupi udeo u NIS-u.

- Čuj našao neko dve milijarde evra pa hoće da kupi! Ne može neće dati Srbija! - rekao je Vučić.

Naveo je da postoje "čudni zahtevi" za NIS.

- Postoje čudni neki zahtevi i dalje od toga neću ići. Nadam se da će to biti završeno koliko sledeće nedelje. U ovakvoj situaciji i problemima zemlja mora da ima normalno funkcionisanje. Biću obavešten kako je prošlo ovo današnje (razgovori), ima nekih 4-5 tačaka sporenja - rekao je Vučić i dodao da ne zna ko stoji iza ponude Mimovića i da bi mogao da nagađa.