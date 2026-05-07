Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka

Građane Sremske Mitrovice poslednjih meseci sve češće šokiraju cene hrane, a najnoviji podaci pokazuju da su pojedini proizvodi u Sremu skuplji nego u velikim gradovima Srbije. Najveće iznenađenje su – orasi.
Prema podacima o cenama poljoprivrednih proizvoda za april 2026. godine, očišćeni orasi u Sremskoj Mitrovici dostizali su cenu od čak 1.400 dinara po kilogramu, dok su pojedine cene išle i do neverovatnih 1.680 dinara.
I dok bi mnogi očekivali da je kajmak skuplji, situacija je potpuno obrnuta.
KAJMAK JEFTINIJI OD ORAHA
U Sremskoj Mitrovici kajmak se prodavao po ceni od oko 1.300 dinara za kilogram, što znači da su orasi trenutno skuplji od jednog od najcenjenijih domaćih proizvoda.
Ni u ostatku Srbije situacija nije mnogo bolja.
U Beogradu orasi su dostizali i 1.350 dinara, u Zaječaru čak 1.450, dok su u Valjevu mogli da se kupe za oko 900 dinara, piše kurir biznis.
CENE HRANE DIVLJAJU OD GRADA DO GRADA
Velike razlike beleže se i kod osnovnih namirnica.
U Sremskoj Mitrovici:
- krompir je od 70 do 90 dinara
- pasulj oko 350 dinara
- domaći sir do 760 dinara
- juneće meso oko 1.300 dinara
- svinjski vrat oko 620 dinara
Jabuke su oko 150 dinara, limun oko 300, a banane dostižu 200 dinara po kilogramu.
Građani posebno ističu da su proizvodi koji su nekada bili "obični" danas postali luksuz.
Najveći rast cena beleže:
- orašasti plodovi
- mlečni proizvodi
- meso
- voće i povrće
Stručnjaci navode da na rast cena utiču troškovi proizvodnje, transport, sezonske promene i slabija ponuda pojedinih proizvoda.
