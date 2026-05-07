Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka

Najnoviji podaci pokazuju velike razlike u cenama osnovnih namirnica, od orašastih plodova i mesa do voća i mlečnih proizvoda širom Srbije

 
Autor:  Darko Matić
07.05.2026.17:50
Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka
Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu
 Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu
Građane Sremske Mitrovice poslednjih meseci sve češće šokiraju cene hrane, a najnoviji podaci pokazuju da su pojedini proizvodi u Sremu skuplji nego u velikim gradovima Srbije. Najveće iznenađenje su – orasi.

Prema podacima o cenama poljoprivrednih proizvoda za april 2026. godine, očišćeni orasi u Sremskoj Mitrovici dostizali su cenu od čak 1.400 dinara po kilogramu, dok su pojedine cene išle i do neverovatnih 1.680 dinara.

I dok bi mnogi očekivali da je kajmak skuplji, situacija je potpuno obrnuta.

KAJMAK JEFTINIJI OD ORAHA

U Sremskoj Mitrovici kajmak se prodavao po ceni od oko 1.300 dinara za kilogram, što znači da su orasi trenutno skuplji od jednog od najcenjenijih domaćih proizvoda.

Ni u ostatku Srbije situacija nije mnogo bolja.

U Beogradu orasi su dostizali i 1.350 dinara, u Zaječaru čak 1.450, dok su u Valjevu mogli da se kupe za oko 900 dinara, piše kurir biznis.

CENE HRANE DIVLJAJU OD GRADA DO GRADA

Velike razlike beleže se i kod osnovnih namirnica.

U Sremskoj Mitrovici:

  • krompir je od 70 do 90 dinara
  • pasulj oko 350 dinara
  • domaći sir do 760 dinara
  • juneće meso oko 1.300 dinara
  • svinjski vrat oko 620 dinara

Jabuke su oko 150 dinara, limun oko 300, a banane dostižu 200 dinara po kilogramu.

Građani posebno ističu da su proizvodi koji su nekada bili "obični" danas postali luksuz.

Najveći rast cena beleže:

  • orašasti plodovi
  • mlečni proizvodi
  • meso
  • voće i povrće

Stručnjaci navode da na rast cena utiču troškovi proizvodnje, transport, sezonske promene i slabija ponuda pojedinih proizvoda.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

Prešli 2.000 dinara kilo! Podli pijačari napanjili cene ovog voća na maks
Prešli 2.000 dinara kilo! Podli pijačari napanjili cene ovog voća na maks

Šok na pijacama! Kilogram borovnica dosegao cenu i do 2200 dinara - evo i zašto
Šok na pijacama! Kilogram borovnica dosegao cenu i do 2200 dinara - evo i zašto

Šok na srpskim pijacama: Ovo voće 4 puta skuplje od svinjetine!
Šok na srpskim pijacama: Ovo voće 4 puta skuplje od svinjetine!

OBRATITE PAŽNJU Uz ovaj trik ćete izabrati NAJSLAĐE jagode na pijaci
OBRATITE PAŽNJU Uz ovaj trik ćete izabrati NAJSLAĐE jagode na pijaci

HIT VIDEO Pametna vrana provalila kako da lakše polomi orah - ljudi gledaju i ne veruju
HIT VIDEO Pametna vrana provalila kako da lakše polomi orah - ljudi gledaju i ne veruju

Najbogatiji u Holandiji uvećali bogatstvo za 70 odsto

Mehaničar sa iskustvom tvrdi: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah
Mehaničar sa iskustvom tvrdi: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah

Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu
Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu

Dvoje penzionera ostalo bez 17.000 evra: Evo kako je tekla prevara i kako su naseli
Dvoje penzionera ostalo bez 17.000 evra: Evo kako je tekla prevara i kako su naseli

Misterija Titovog penthausa: Čak 19 godina zvrjao prazan, a od cene će vam se zavrteti
Misterija Titovog penthausa: Čak 19 godina zvrjao prazan, a od cene će vam se zavrteti

Penzioneri, upravo se oglasio Fond PIO: Samo do ovog datuma može da se iskoristi pomoć!
Penzioneri, upravo se oglasio Fond PIO: Samo do ovog datuma može da se iskoristi pomoć!

Žene u Srbiji mogu do pomoći od 5.000 do 10.000 evra: Ovo su uslovi i rok konkursa!
Žene u Srbiji mogu do pomoći od 5.000 do 10.000 evra: Ovo su uslovi i rok konkursa!

Bitkoin skočio pa stao - investitori zbunjeni 

Trgovanje na Beogradskoj berzi danas završeno prometom od preko 73 miliona dinara 

Cena nafte ide na dole - Brent se prodaje za 99 dolara po barelu 

"Seljanko, ti ćeš da mi kažeš?!" Mima Karadžić pred kamerama udario na 37 godina mlađu koleginicu (VIDEO)

Pepko hitno povukao proizvod za decu: Postoji rizik od povreda: Novac vraćaju i bez računa

Amerika je zapela u Iranu, a pravi strah tek dolazi

"Samo jedan način" Otac Gojko otkrio kako se rešiti "grehova predaka"

Najsrećniji dan za svaki horoskopski znak od 11. maja Zapamtite svoj datum - evo šta vas očekuje

Najbogatiji u Holandiji uvećali bogatstvo za 70 odsto

Mehaničar sa iskustvom tvrdi: Ova popularna funkcija u autu uništava motor, isključite je odmah

Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka

Ako imate evre, onda je ovo važna vest za vas: Novi kurs uskoro stupa na snagu

Dvoje penzionera ostalo bez 17.000 evra: Evo kako je tekla prevara i kako su naseli

Stiže novih 12.000 dinara jednokratne pomoći, ovi građani mogu da računaju na novac

Danas odlučeno, sutra tačno u 8 časova stupa na snagu: Građani, ovo je najnovija informacija iz NBS

Ministarstvo odbrane se oglasilo: Stigla je poruka od vrhovnog komandanta Vojske Srbije

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)

I ovi nekog prozivaju da su nepismeni ćaci? Slušajte tek šta im je uzdanica Danica izjavila u programu uživo

Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)
Totalno su razorili grad, prizor je zastrašujuć: Vojska krenula u brutalan napad, padaju smrtonosne bombe, ruševine na sve strane (VIDEO)

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete

"Leti, zauvek ti vedro nebo bilo" Ceca Ražnatović pogođena smrtnim slučajem, pevačica potvrdila tužne vesti
"Leti, zauvek ti vedro nebo bilo" Ceca Ražnatović pogođena smrtnim slučajem, pevačica potvrdila tužne vesti

"Nisu mi dali da jedem": Zorica Brunclik o teškom periodu, jedna pevačica nije prestajala da zove!
"Nisu mi dali da jedem": Zorica Brunclik o teškom periodu, jedna pevačica nije prestajala da zove!

Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

