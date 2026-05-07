Najveći šok na srpskim pijacama: Postali su skuplji i od kajmaka

Prema podacima o cenama poljoprivrednih proizvoda za april 2026. godine, očišćeni orasi u Sremskoj Mitrovici dostizali su cenu od čak 1.400 dinara po kilogramu, dok su pojedine cene išle i do neverovatnih 1.680 dinara.

I dok bi mnogi očekivali da je kajmak skuplji, situacija je potpuno obrnuta.

KAJMAK JEFTINIJI OD ORAHA

U Sremskoj Mitrovici kajmak se prodavao po ceni od oko 1.300 dinara za kilogram, što znači da su orasi trenutno skuplji od jednog od najcenjenijih domaćih proizvoda.

Ni u ostatku Srbije situacija nije mnogo bolja.

U Beogradu orasi su dostizali i 1.350 dinara, u Zaječaru čak 1.450, dok su u Valjevu mogli da se kupe za oko 900 dinara, piše kurir biznis.

CENE HRANE DIVLJAJU OD GRADA DO GRADA

Velike razlike beleže se i kod osnovnih namirnica.

U Sremskoj Mitrovici:

krompir je od 70 do 90 dinara

pasulj oko 350 dinara

domaći sir do 760 dinara

juneće meso oko 1.300 dinara

svinjski vrat oko 620 dinara