- To treba da vodi zemlju jednog dana?Pa da nemamo prihode nikakve, možemo da živimo do marta. A imamo dobre prihode, osim akciza koje smo skresali. Apelujem da počnemo da vodimo ozbiljne razgovore. Moramo da ulažemo u vojsku. Mislite da ne bih voleo da te pare potrošimo na bolnice, fabrike...?

Pojeli bi nas za doručak. Poludeću od Bistrice i Đerdapa 3. To nam je potrebno za balans energije. Država je skup spojenih sudova. Danska je prestala sa izgradnjom data centara, Amerika prestaje, nemaju struje. Ja kad sam to govorio, kažu vidi ga onaj lud, a sad trošimo leti duplo više struje nego na Svetog Nikolu. Sve je drugačije. Ovi blokaderi nijedan objekat nisu izgradili. Moje je bilo da ovo kažem, sad ću da radim na tome kako da sprovedemo, ako dobijemo narodno poverenje - dodao je predsednik.

Vučić je poručio da će ključni izazovi u narednom periodu biti očuvanje stabilnosti, povećanje produktivnosti i obezbeđivanje dovoljne količine energije za dalji razvoj zemlje, navodeći da Srbija mora da razmišlja dugoročno i donosi odluke koje će biti važne za buduće generacije.

- Narod nek izabere svoju budućnost, ja ću uvek da budem ovde. Uvek su bili kukavice koji znaju u čoporu da prete. Ja znam kakvo je stanje u svetu, koliko problema imaju svi, ali različit je stil političara - zaključio je predsednik Vučić.