Prema anketi, više nego osam od 10 Američkanaca smatra da oseća veliki ili manji pritisak na kućni budžet zbog cena goriva, dok je samo 19 odsto njih navelo da uopšte ne oseća pritisak, prenosi Tanjug.

Pored toga, 63 odsto ispitanika u velikoj meri ili u značajnoj meri krivi američkog predsednika Donalda Trampa za skok cena goriva, pri čemu to smatra 89 odsto Demokrata, 32 odsto Republikanaca i 63 odsto nezavisnih ispitanika.

Oko 37 odsto ipsitanika malo ili ni malo krivi Trampa.

Podsetimo, evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cena nafte Brent je nadalje u padu i danas se prodaje za manje od 99 dolara po barelu, dok su investitori umereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončala globalna kriza snabdevanja energentima preko Ormuskog moreuza.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 2,45 odsto na 92,750 dolara, a nafte Brent za 2,61 odsto na 98,609 dolara.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će njegova zemlja nastaviti vojne napade na Iran ako Teheran ne pristane na predlog Vašingtona za okončanje sukoba. "Ako se ne slože, bombardovanje počinje, a nažalost, biće mnogo intenzivnije i u većem obimu nego ranije", napisao je Tramp u objavi na mreži Trut soušal (Truth Social).

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova rekao je u sredu za CNBC da Iran razmatra američki predlog za kraj rata na Bliskom istoku.

