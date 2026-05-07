Smešten u elitnoj četvrti Salamanka, Zlatni kilometar zapravo je mreža ulica prepunih luksuznih prodavnica, modnih kuća i zlatara. Ovo područje često se opisuje kao svojevrsni tržni centar na otvorenom. Upravo tako ga vidi i Kristina Lanzarot, predstavnica lokalnog udruženja trgovaca, koja je za Si-En-En izjavila da je reč o jednom od najposebnijih luksuznih šoping-područja na svetu. No, Salamanka nije privlačna samo za kupovinu, ona postaje i jedna od najpoželjnijih lokacija za život, posebno među stranim bogatašima. Šetnja njenim ulicama otkriva široke avenije, elegantne zgrade i atmosferu ekskluzivnosti, ali pravi šok dolazi tek sa cenama nekretnina.

Kvadrat od 11.500 evra

Prema podacima gradskih vlasti, cena kvadrata u ovom delu Madrida prelazi 11.500 dolara, dok je gradski prosek oko 6.800 dolara. Za mnoge domaće kupce to je nedostižno, no za strane investitore, naročito one iz Latinske Amerike, to predstavlja prihvatljiv trošak. Upravo taj priliv stranog kapitala menja strukturu stanovništva. Dok su 2015. godine stranci činili oko 18 odsto stanovnika četvrti, do 2025. njihov udeo narastao je na gotovo 30 odsto. Od ukupno 44.680 stranih rezidenata, gotovo polovina dolazi iz Južne Amerike.

Kako je za Si-En-En istakla Lanzarot, Madrid sve više postaje alternativa gradovima poput Majamija za bogate Latinoamerikance. Razlozi su brojni, od arhitektonske lepote i kulturne bliskosti, do bezbednosti i kvaliteta života. Ulazak na ovo tržište nekretnina zahteva ozbiljan kapital. Prema rečima Tareka Murea, savetnika u agenciji Gilmar, reč je o kupcima čija finansijska moć "nadilazi sve ostale". Kao primer navodi prodaju stana od 460 kvadrata u blizini znamenite kapije Alkala (Puerta de Alcalá) za više od 18 miliona dolara. Cene po kvadratu u takvim slučajevima dostižu i do 39.000 dolara (33.000 evra), čak i za nekretnine koje nisu novogradnja.

Uslovi kupaca

Ovi kupci imaju i specifične preferencije, traže stanove sa puno prirodnog svetla, otvorenim prostorima te velikim spavaćim sobama sa sopstvenim kupatilima, što odražava njihov stil života. Dolazak novih bogataša menja i komercijalnu sliku četvrti. Sve više se otvaraju luksuzne prodavnice i ekskluzivne zlatare, dok tradicionalni barovi i mesta sa pristupačnom hranom postepeno nestaju. Kako Mure primećuje, danas je u nekim delovima Salamanke teško pronaći jednostavno mesto za pivo i tapase, umesto toga dominiraju restorani visoke kategorije gde piće može koštati i do 18 dolara.

Ove promene imaju i šire posledice. Dugogodišnji stanovnici sve češće prodaju svoje nekretnine i sele se u luksuzna predgrađa poput La Moralehe ili El Visa. No, time se rast cena širi i na ta područja, stvarajući lančani efekat na tržištu nekretnina. Ono što se događa u Salamanki neki stručnjaci opisuju kao neobičan oblik džentrifikacije, ne prelazak iz siromašnog u bogato, već iz bogatog u još bogatije. Madrid tako sve više učvršćuje svoju poziciju kao nova evropska destinacija za globalnu elitu, prenosi večernji.