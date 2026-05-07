Madrid sve više postaje alternativa gradovima poput Majamija za bogate Latinoamerikance. Razlozi su brojni, od arhitektonske lepote i kulturne bliskosti, do bezbednosti i kvaliteta života.
U većini velikih svetskih metropola postoji barem jedna luksuzna zona koja simbolizuje prestiž i bogatstvo. U Njujorku je to Peta avenija, u Parizu Jelisejska polja, a u Madridu tu ulogu ima takozvani Zlatni kilometar. Reč je o prostoru koji već godinama privlači najbogatije kupce i investitore, ali u poslednje vreme beleži još intenzivniji priliv stranog kapitala.
