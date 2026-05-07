Solovov je na konferenciji "Budućnost finansija" u Varšavi rekao da zajedničko preduzeće njegove kompanije "Sintos" i državne kompanije "Orlen" planira puštanje u rad prvog malog modularnog reaktora krajem 2030. godine.

To bi, kako prenosi Blumberg, bilo znatno pre početka rada prve velike nuklearne elektrane u Poljskoj, čije je otvaranje planirano za 2036. godinu.

Iako je projekat privatan, Solovov očekuje podršku države, navodeći da budžet ne ostavlja prostor za finansiranje još jedne velike nuklearne elektrane, nakon što je vlada premijera Poljske Donalda Tuska već izdvojila 60 milijardi zlota (približno 14,2 milijarde evra) za prvi veliki nuklearni projekat.

"Vlasti zaista žele male modularne reaktore jer ne možemo sebi da priuštimo izgradnju druge velike nuklearne elektrane", rekao je Solovov.

On je ocenio da Poljska mora da smanji cene energenata kako bi privukla investicije, ističući da su visoki porezi, troškovi emisija ugljenika i zastarela energetska infrastruktura doveli do veoma visokih cena električne energije za privredu.

Prema njegovim procenama, Poljska bi tokom narednih 60 godina mogla da uštedi između 310 i 370 milijardi evra ukoliko se više osloni na male modularne reaktore i delimično smanji planirane investicije u zelenu energiju.

Solovov, koji posluje u oblastima hemijske industrije, energetike i građevinskih materijala širom Evrope, planira da kroz saradnju sa kompanijom GE Vernova razvije najmanje 26 reaktora tipa BWRX-300 u Poljskoj.