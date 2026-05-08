Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda „Vožd Karađorđe“ – sektor 2 i sektor 3, koja je održana u Vili Mir, a tokom obraćanja poslao je snažne poruke o stanju srpske ekonomije, infrastrukturnim ulaganjima i budućim projektima države.

Vučić je istakao da Srbija trenutno ulaže ogromna sredstva u infrastrukturu i da upravo to pokazuje ekonomsku snagu zemlje, naglasivši da država ne bi mogla da realizuje velike projekte da nema stabilne finansije.

Predsednik je tom prilikom najavio i da bi za Vidovdan mogao da bude potpisan još jedan veliki i važan ugovor, ne otkrivajući dodatne detalje.

– Kad imate velika investiciona ulaganja, a Srbija ima mnogo novca, ulaže više novca u infrastrukturu nego Nemačka, Francuska, Danska... Kad kupujete rafale, ovakvo i onakvo oružje, pitanje je samo kako ćete da rasporedite to. Onda kažete učinite to. Predfinansiranje je 300 miliona evra. Mi hoćemo da obezbedimo jače finansijske bafere, da nemamo pare ne bismo gradili – rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje i novu ocenu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), za koju veruje da će potvrditi otpornost srpske ekonomije.

Vučić: Srbija je ekonomski stabilna

Predsednik je tokom obraćanja naglasio da Srbija uspeva da održava stabilne javne finansije uprkos velikim ulaganjima u infrastrukturu, vojsku i razvojne projekte.

– Nadam se da ćemo za Vidovdan još jedan veliki ugovor da potpišemo. Tako se neko pametno odnosi. Naravno da vraćamo tih 300 miliona. Ovo govori o uspesima države Srbije, koliko je ekonomija otporna, žilava. MMF izlazi sa ocenom, pročitajte. Mi smo ti koji doprinosimo ekonomiji, moramo da radimo više – poručio je Vučić.

On je posebno istakao da Srbija danas ima znatno niži nivo javnog duga u odnosu na proseke Evropske unije i ocenio da su teški potezi iz prethodnih godina dali rezultate.

Vučić je podsetio na reforme koje su sprovedene u periodu kada su smanjivane plate i penzije u javnom sektoru, navodeći da su upravo te odluke omogućile kasniji ekonomski rast.

Govorio i o reformama i budućnosti Srbije

Predsednik Srbije osvrnuo se i na svoj programski tekst objavljen u Kuriru, u kojem je govorio o planu u pet tačaka za budućnost zemlje.

Kako je rekao, Srbija danas ima rekordno nisku nezaposlenost, ali da država i dalje mora da rešava probleme vezane za produktivnost i dalji razvoj ekonomije.

– Ja govorim o teškim reformama, najbolje se u Srbiji živi u poslednjih 10 godina. Kad smo smanjivali penzije i plate u javnom sektoru, ja sam gledao daleko u budućnost. Ogromna je stvar što smo došli do osam odsto nezaposlenosti. Nemamo šta da se zadužujemo, padaće javni dug, duplo manji je od proseka EU. I dalje smo nisko zadužena zemlja – rekao je Vučić.

Dodao je da su rezultati postignuti zahvaljujući radu i reformama, ali i upozorio da država i dalje ima ozbiljne izazove.

– To smo uspeli zahvaljujući tim reformama i tom radu, ali to ima svoje limite. Država ima problema sa kojima se suočava. Deo tih problema sam izneo i u onome što sam objavio u jučerašnjim novinama. Imamo celokupni problem sa produktivnošću – naglasio je predsednik Srbije.

Najava novog velikog ugovora za Vidovdan dodatno je podigla pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se poslednjih meseci intenzivno govori o novim infrastrukturnim i vojnim projektima Srbije.

Ekonomisti ocenjuju da će naredni period biti ključan za održavanje privrednog rasta, posebno u uslovima globalne ekonomske nestabilnosti i velikih geopolitičkih promena.

Istovremeno, vlast pokušava da kroz velike investicije, putnu infrastrukturu i nove razvojne projekte održi visok nivo ekonomskih aktivnosti i zaposlenosti.