Prijavljivanje za pomoć višečlanim porodicama na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst počinje u petak, 8. maja, na dan slave ove niške opštine. Majke, odnosno porodice sa troje i više dece, dobiće po 10.000 dinara, a isplata pomoći očekuje se već tokom juna.

Za ovu meru iz budžeta opštine biće izdvojeno 4,5 miliona dinara.

Gradska opština Crveni Krst poziva sve porodice sa troje i više dece, koje žive na njenoj teritorijji, da se prijave za jednokratnu novčanu pomoć.

Prijavljivanje se vrši na pisarnici opštine do 31.maja 2026.godine, u vremenu od 7:30 do 15:00 časova.

Na teritoriji Crvenog Krsta ima više od 400 porodica koje ispunjavaju uslov za ovaj vid podrške. Prijavljivanje će trajati od 8. do 31. maja, nakon čega će uslediti obrada zahteva i isplata sredstava, prenosi Niš TV.

– Svaka porodica dobiće po 10.000 dinara. Prijavljivanje traje do kraja maja, a već u junu pomoći ćemo našim porodicama – ističu iz opštine.

Iz opštine dodaju da tokom godine opština Crveni Krst pomaže porodicama i kroz druge mere. Na početku školske godine podrška je namenjena samohranim roditeljima, a takvih porodica, kako navode, ima više od 300. Deo sredstava usmerava se i kroz jednokratnu pomoć za lekove, plaćanje struje, ogreva, grejanja i druge osnovne potrebe građana.

Osim socijalnih mera, GO Crveni Krst nastavlja i sa ulaganjima u seosku infrastrukturu. Kada je reč o uređenju atarskih puteva, tender je završen, a ove godine planirano je uređenje oko sedam kilometara nekategorisanih saobraćajnica. Prioritet će imati putevi koji povezuju sela sa grobljima, crkvama i važnim lokacijama, ali i oni koji meštanima omogućavaju lakši dolazak do njiva i imanja.

Iz opštine naglašavaju da se poslednjih godina sve više ulaže u agrar na teritoriji Crvenog Krsta. Ističu da je proizvodnja je značajno ojačala, a beleži se sve veći broj zasada vinove loze, oraha i šljive. Na području opštine rade i dve velike vinarije, što dodatno potvrđuje potencijal ovog kraja za razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma.