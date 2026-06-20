Tomuhi (75), doselio se u Španiju 1991. godine u potrazi za novim životom, prenosi Rojters.

Iste godine osuđen je na 24 godine zatvora zbog dva silovanja i jedne pljačke u Kataloniji, na severoistoku Španije.

U decembru je oslobođen i poslednje optužbe protiv njega, nakon dugogodišnje borbe da dokaže nevinost.

Tokom te borbe jedna od žrtava silovanja javila se i izjavila da on nije bio napadač.

"Pravosudni sistem mi je uništio život", rekao je juče Tomuhi novinarima i dodao da novac neće da mu vrati zdravlje ni mladost.

On je kazao da su mu ukrali 36 godina života.

Vrhovni sud Španije je u četvrtak poništio raniju odluku Nacionalnog suda koji je odbio da Tomuhiju isplati odštetu, iako je bio oslobođen optužbi, uz obrazloženje da u prvobitnom postupku nije bilo grešaka.

Vrhovni sud je ocenio da je Tomuhi bio žrtva "nedvosmislene i ozbiljne sudske greške" tokom prvobitnog suđenja u Barseloni.

Sud je naveo da u prvom postupku nije uzet u obzir stručni biološki nalaz koji je pokazao da počinilac silovanja nije bio Tomuhi.