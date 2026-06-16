Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će ugovor koji je danas potpisan sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, omogućiti dalji razvoj kompanije i rad Rafinerije u Pančevu ukoliko MOL grupa postane većinski vlasnik NIS-a.

"Danas je potpisan Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS). Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad Rafinerije u Pančevu", napisao je Mali na Instagramu.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas, u prisustvu ministra finansija Siniše Malog, ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC, a predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Mađarska kompanija MOL je 6. juna objavila da je dobila zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do danas, 16. juna.

Kompanija NIS dobila je ranije posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti odnosno prerada nafte zaključno sa današnjim danom.

Tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

"Očekujem da ćemo dobiti još 15 dana"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tbilisiju da očekuje da ćemo od američkog OFACA-a dobiti još poslednjih 15 dana produženja za NIS.

"Očekujem da ćemo dobiti još 15 dana i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona. Ovo su moji kontakti koji mi govore da će tako biti danas, a još nije. Moja procena, ono što sam ja dobio kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, videćemo u narednim danima", rekao je Vučić novinarima.