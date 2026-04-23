„Poslovni prostor se nalazi u pasažu stambene zgrade. Ne poseduje mokri čvor, mogućnost korišćenja toaleta od lokala pored” - navedeno je u ponudi za prodaju minijaturnog lokala od četiri kvadrata.

U ponudi je i hotel u Jevrejskoj ulici, koji košta blizu pet miliona evra.

U centru kvadrat oko 4.500 evra

„Na samom uglu Jevrejske i Gajeve ulici, u centru Novog Sada, nalazi se izuzetno atraktivan poslovni prostor ukupne površine 1.455 kvadrata”. Ovaj poslovni prostor ( u trenutnom radu hotel, restoran, kafić ) je jedan od najreprezentativnijih objekata u centru grada, kombinacija izvrsne lokacije, velike površine i potpune opremljenosti – navedeno je u oglasu.

Istovremeno u ponuđenim oglasima u strogom centru i okolini Spensa, gde je potražnja najveća, cena kvadrata se kreće od 3.200 evra do čak više od 4.500 evra. U ovim zonama kupuju se manji, već razrađeni lokali koji predstavljaju sigurnu investiciju, prenosi Dnevnik.

S druge strane, preduzetnici koji traže veće prostore po nižim cenama okreću se periferiji. Na Adicama, Klisi i udaljenijim delovima Telepa, poslovni prostor se može naći za 1.400 do 1.800 evra po kvadratu. Zlatnu sredinu čine Novo naselje i Detelinara, gde se cene za srednje velike kancelarije i lokale kreću u rasponu od 1.950 do 2.500 evra.

Prema rečima Danče Slavova, vlasnika agencije „Status neretnine”, tržište zakupa i prodaje poslovnih prostora u Novom Sadu trenutno karakteriše stabilnost bez većih oscilacija. Iako nema značajnijih odstupanja u obimu prometa u odnosu na prethodni period, najveće interesovanje investitora i dalje je po njegovim rečima usmereno na strateške tačke grada poput strogog centra, Radničke ulice i velikih bulevara, gde cene dostižu svoj maksimum.

- Tržište trenutno stagnira i nema većih odstupanja, pa je prodaja na istom nivou kao u prethodnom periodu. Onaj ko želi da pokrene posao ili da ulaže u određeni biznis, on to i dalje aktivno radi - objašnjava Slavov.

On ističe da lokacija i dalje primarno diktira visinu investicije, posebno u najtraženijim zonama.

- Centar grada, Radnička ulica i bulevari su i dalje najatraktivniji za prodaju poslovnog prostora. U samom centru, cena kvadrata iznosi i više od 4.500 evra - navodi Slavov.

Prema njegovim rečima, izbor lokacije direktno je diktiran specifičnim potrebama posla, ali jedan uslov ostaje zajednički za sve.

- Ljudima koji se bave biznisom danas je važno da imaju na raspolaganju i parking mesto. Svakako da onima koji su u IT sektoru ne odgovara da budu u industrijskoj zoni, dok su za određene druge delatnosti upravo ti delovi grada idealno rešenje - zaključuje Slavov.

Kao i kod prodaje i kod zakupa prostora su vidne razlike. Vlasnik objekta od svega četiri kvadrata na Bulevaru oslobođenja traži 180 evra za mesečni zakup, a 69.420 evra košta zakup 13.884 kvadrata na Klisi.

U strogom centru i na Bulevaru oslobođenja zakupnine su dostigle maksimum. Mesečni zakup malog uličnog lokala (do 20 m²) iznosi između 500 i 900 evra, zavisno od širine izloga. Za veće kancelarijske prostore u modernim zgradama mesečna kirija se kreće od 15 do 20 evra po kvadratu, što znači da je za firmu kojoj treba 150 m² neophodno izdvojiti između 2.250 i 3.000 evra svakog meseca.

Prosečna mesečna cena zakupa za kancelariju od 60 kvadrata na Grbavici iznosi oko 750 do 900 evra. Za veće prostore, poput onih od 120 kvadrata pogodnih za IT kompanije ili ordinacije, vlasnici traže mesečnu kiriju od 1.400 do 1.800 evra. U ovoj zoni se posebno naplaćuje parking mesto, često i do 100 evra mesečno dodatno.