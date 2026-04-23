Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se povodom novog zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru za petak 24. april 2026. godine.

Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Srednji kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4265 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 100,3903 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 3,0 odsto, a od početka godine slabiji za 0,5 odsto.