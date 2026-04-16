Reč je o dobitku iz izvlačenja igre Loto 7 održanog 25. marta, kada je pogodio kombinaciju 6+1 i osvojio čak 130.918,86 evra.

Ovaj iznos predstavlja jedan od značajnijih dobitaka u poslednjem periodu, a srećni igrač nije krio iznenađenje nakon što je saznao rezultate.

Kako je dobitnik izabrao brojeve?

Dobitnik iz Supetra redovno učestvuje u igrama na sreću, uključujući Loto 7 i Eurojackpot, ali bez posebne strategije.

Umesto da sam bira brojeve, koristi opciju Quick pick, koja automatski generiše nasumične kombinacije. Upravo ta metoda donela mu je veliki dobitak.

Reakcija dobitnika: „Vest me je potpuno iznenadila“

„Moram da priznam da me vest stvarno iznenadila. Odmah sam javio supruzi i zasad samo ona zna da sam osvojio novac“, izjavio je dobitnik.

Iako je osvojio više od 130.000 evra, odlučio je da ne otkriva planove o tome kako će potrošiti novac.

Da li će nastaviti da igra loto?

Uprkos velikom dobitku, srećni Bračanin naglašava da neće menjati svoje navike. Nastaviće da povremeno uplaćuje listiće, bez posebnih strategija i dodatnog ulaganja.

Za kraj, ostalim igračima uputio je jednostavnu poruku:

„Igrajte i nadajte se“.

Priča o dobitniku Loto 7 iz Hrvatske pokazuje da sreća može doći neočekivano, čak i bez posebnog plana ili strategije. Opcija nasumičnog izbora brojeva još jednom se pokazala kao uspešna, a ovaj dobitak inspiracija je mnogima koji redovno učestvuju u igrama na sreću.