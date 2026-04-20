U izvlačenju od 10. marta, jedan srećnik u Nemačkoj osvojio je tačno 703.600 evra. Kako navodi operater Lotto24, dobitnik je bio iz okruga Vestervald u nemačkoj pokrajini Rajna-Palatinat.

Međutim, uprkos velikom dobitku na LOTO-u, sreća nije stigla do njega — jer više nije bio živ. Kako prenosi Dojče vele, dobitak je bio moguć jer je imao aktivnu pretplatu na lutriju, pa je listić koji je uplatio za života ostao važeći i nakon njegove smrti.

Pošto je dobitak ostvaren u periodu dok je pretplata još bila aktivna, operater lutrije je potvrdio da novac ulazi u zaostavštinu i pripada naslednicima. Nakon završene provere, utvrđeno je da će ceo iznos biti isplaćen udovici.

Iako se ovakav slučaj može učiniti neobičnim, lutrija naglašava da su pravila jasna – svi dobici ostvareni u važećem periodu smatraju se imovinom igrača i prenose se na zakonske naslednike.

Ovo nije jedini slučaj komplikacija oko velikih dobitaka. Krajem marta pojavile su se informacije da je više od 800.000 evra osvojenih u Poljskoj ostalo neisplaćeno jer se dobitnik nikada nije javio, pa je novac na kraju propao.

Posebnu pažnju izazvao je i rekordni Eurojackpot dobitak iz jula 2025. godine, prvi takve veličine u tom gradu, koji je privukao veliku pažnju javnosti. Ipak, uprkos mesecima čekanja, dobitnik se nikada nije pojavio da preuzme nagradu.