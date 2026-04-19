Ruski gasni holding napominje da nekoliko evropskih zemalja nastavlja podizanje gasa iz PSG-a, preneo je TASS.

"Nemačka, Austrija, Češka i Poljska imale su neto povlačenja 14. aprila, dok je gas podignut iz pojedinačnih skladišta gasa u baltičkim zemljama 15. aprila", navodi se u saopštenju.

Gasprom naglašava da se takva situacija primećuje naročito u Nemačkoj već nekoliko dana zaredom.

"Za sada su cene gasa sa isporukom u periodu maj-septembar više od cena sledeće zime na holandskom čvorištu TTF (Title Transfer Facility), najvažnijem evropskom tržištu za trgovinu prirodnim gasom", saopštio je ruski energetski gigant.

Neto utiskivanje, odnosno razlika između količine ubrizganog i povučenog gasa, u podzemna skladišta gasa (PSG) u zemljama Evropske unije od početka letnje sezone u aprilu već iznosi 1,5 milijardi kubnih metara, pokazuju ranije objavljeni proračuni na osnovu podataka evropskog udruženja "Gas Infrastructure Europe" (GIE).

Skladišta gasa u Evropi popunjena su 29,5 odsto, a u njima se nalazi oko 32,3 milijarde kubnih metara gasa, navodi TASS.

Prema zahtevima Evropske komisije, zemlje EU treba da obezbede popunjenost svojih skladišta gasa na 90 odsto u periodu od 1. oktobra do 1. decembra svake godine.

