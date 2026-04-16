Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nakon razgovora s predstavnikom MOL-a očekuje skoro potpisivanje šerholder sporazuma s nama.

- Naravno, to nije lako potpisati, jer oni tu imaju neke teške uslove, mi neke teške uslove za njih. U svakom slučaju, naši se tiču rada rafinerije i činjenice da ne možemo da dobijemo više obaveza nego što smo ih imali u odnosu s Rusima. Dakle, oni imaju neke svoje zahteve, ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to rešiti - rekao je Vučić.

On je naveo da mađarska naftna kompanija namerava da nastavi razgovore s NIS-om.

- Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori kako sa Srbijom, tako i s ruskim partnerom, i da to završimo onako kako smo razgovarali u prethodnom periodu - naglasio je predsednik.

On veruje da će projekti s Mađarskom poput izgradnje naftovoda ostati i opstati.

Dva datuma važna za SrbijuProfesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić ističe da pregovori o NIS-u koji se vode između ruske strane i mađarskog MOL-a idu u dobrom smeru, što je primarna stvar koju američka administracija želi da vidi i ni na koji način ne bi trebalo da opstruiše dalji tok dogovora.

-Dva su ključna datuma kad se radi o NIS-u - 17. april, kada ističe operativna licenca, i 22. maj. S obzirom na sve neizvesnosti i rizike koji danas postoje u globalnoj ekonomiji, postoji visoko interesovanje da ta transakcija bude završena. Za nas je najvažnije da imamo kontinuirano snabdevanje sirovom naftom i da koristimo Janaf kao glavni tok dopreme do naše zemlje i rafinerije - kazao je Lukić za RTS.

Podsećamo, prema ranije utvrđenoj dinamici pregovora koju je aminovao američki OFAK, konačan ugovor između MOL-a, koji bi od ruskog "Gasproma" kupio većinski udeo vlasništva u NIS-u, trebalo bi da bude potpisan 22. maja 2026. godine.

BONUS VIDEO