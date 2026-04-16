Poruka predsednika obišla je Srbiju:

"Narod me izabrao da čuvam slobodu i nezavisnost Sfrbije, boriću se dok sam živ za svoju zemlju."

Predsednik Vučić primiće danas akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amgara kao i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi.

Akreditivna pisma novog ambasadora Maroka primiće u 11.00 časova u Palati Srbija, a nakon toga akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika.

Grupnoj predaji akreditivnih pisama prisustvovaće ambasadori: Hamud al Tuaja, ambasador Sultanata Oman, Huan Manuel Pino Vaskes, ambasador Republike Čile, Jakuba Diakite, ambasador Republike Mali, Pa Musa Džobarteh, ambasador Republike Gambije, Džozef Nzabamvita, ambasador Republike Ruande, navodi se u saopštenju.

