Do specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu ostalo je tačno 13 meseci. Direktor Ekspa 2027 Danilo Jerinić rekao je da će za svetsku izložbu biti neophodno da se angažuje 20.000 volontera, a od maja će se početi sa prijavama, prenosi RTS.

Međunarodni biro za izložbe, odnosno njegov Izvršni komitet u Parizu, pozitivno je ocenio izveštaj Srbije o tome šta je do sada urađeno kada je u pitanju organizacija Ekspa 2027, rekao je u intervjuu za RTS direktor Ekspa 2027 Danilo Jerinić.

Ističe da je Srbija dobila i pohvale povodom organizacije međunarodnog sastanka prethodnog meseca u Beogradu, a kojem je prisustvovala 141 zemlja i više od 450 delegata.

"Taj međunarodni sastanak je zapravo bio jedna operativna prekretnica za sve zemlje. Prošli smo sa njima mnoge detalje što se tiče izgradnje njihovog paviljona, što se tiče njihovog programa paviljona, šta je to što će prikazati, šta je to što možemo da vidimo", rekao je Jerinić.

137 zemalja učesnica

Do sada je učešće potvrdilo 137 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija. "Danas potpisujemo ugovor sa Saudijskom Arabijom. Vrlo brzo potpisujemo ugovor i sa Austrijom. Italija je takođe vrlo blizu datuma da odredimo kada potpisujemo ugovor", naveo je Jerinić.

Jerinić očekuje mnogo pozitivnih efekata izložbe – od turizma, preko brendiranja zemlje do ekonomije.

"Pozitivne efekte imamo pre svega u turizmu, gde ćemo privući između milion i po i dva miliona stranaca, gde naš turizam može da napreduje, da konačno podignemo broj noćenja kako u Beogradu, tako i u Srbiji. S druge strane, tu brendiramo zemlju, popravljamo utisak o našoj zemlji, gde će doći neki novi ljudi, gde će saznati nešto o našoj kulturi, nešto o našoj tradiciji. Sve ono što nas zapravo čini da smo dobri domaćini, da dočekujemo ljude raširenih ruku", rekao je direktor Ekspa 2027.

Kada je reč o ekonomiji, ukazuje da sve zemlje učesnice sa sobom vode privredne delegacije koje će imati priliku da se sastanu sa našim firmama. "Na taj način pravimo tu konekciju gde se razmenjuju ideje, gde se stvaraju novi kontakti i otvaraju neki novi poslovi, neka nova radna mesta", naveo je Jerinić dodajući da će se na taj način vratiti ulaganje od 1,2 milijarde.

Posle Ekspa i novi Sajam

Skreće pažnju i na to da ćemo posle Ekspa imati i novi beogradski Sajam:

"Sajam dobija jedan potpuno novi, moderan, tehnološki opremljen prostor, unapređen i u logističkom i u saobraćajnom smislu i u prostornom smislu. I zaista mislim da je to važno da iskoristimo u narednom periodu zato što je Sajam kao Sajam pokretač industrije i ekonomije", rekao je Jerinić.

Zbog organizacije Ekspa i druge zemlje su morale da menjaju zakone i propise.

"Nemoguće je da se mi prilagodimo svim zemljama koje dolaze, to su različite kulture, različiti identiteti, zakoni, pravilnici i slično. Onda je na vama kao zemlji da pripremite jedan zakonski okvir, da im pomognete da lakše organizuju svoje učešće", naveo je Jerinić.

Kada je reč o izgradnji objekata, ističe da su vrlo jasno definisani sistemi bezbednosti u izgradnji – tu su tehnička kontrola, reviziona komisija, stručni nadzor, komisija za tehnički prijem. Na kraju se aplicira za upotrebnu dozvolu.

"Sve ovi koraci ostaju i za Ekspo i objekte koji se grade. Komisija za tehnički prijem potvrdiće validnost projekta i da su podobni za upotrebu. Znači, ništa nije relaksirano. Ne umanjuje se nivo kvaliteta u materijalima u izvođenju. To je sve isto kao za bilo koji drugi objekat u Srbiji. Kad se završi Ekspo, sve ono što je privremena struktura se zapravo ruši i ostaje beogradski Sajam. I nakon toga, naravno, idemo na upotrebnu dozvolu", objasnio je direktor Ekspa 2027.

Poziv volonterima

Mnoge svetske izložbe i specijalizovane izložbe imale su od pet do trideset hiljada volontera. Jerinić ističe da će u Beogradu biti angažovano oko 20.000 volontera i poziva ih da se prijave.

"Ići ćemo po Srbiji, ići ćemo po studentskim organizacijama, studentskim događajima. Komuniciraćemo, naravno, i putem svih kanala koji su nam dostupni. Imaćemo prodaju karata od petnaestog septembra gde takođe želimo da s ljudima iskomuniciramo da je Ekspo njihov, da dođu na Ekspo i da smo svi zajedno domaćini", rekao je direktor Ekspa.

Koliko je ozbiljan projekat potvrđuje i angažovanje Balič Vonder studija koji će biti zadužen za ceremoniju otvaranja.

"U pitanju je kompanija iz Italije koja je u prethodnim godinama radila najveće svetske ceremonije od Olimpijskih igara, evropska, svetska prvenstva, Ekspo u Milanu, Ekspo u Dubaiju", zaključio je Jerinić.