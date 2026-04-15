U izraelskom gradu Netivot došlo je do nesvakidašnje situacije kada se ogroman roj pčela spustio na tržni centar, izazvavši uznemirenje među građanima.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako ogromne mase pčela prekrivaju prostor oko objekta, dok prolaznici i stanovnici sa zabrinutošću posmatraju prizor. Prema procenama koje se dele na mrežama, reč je o roju koji broji desetine hiljada pčela.

Lokalne vlasti odmah su reagovale i uputile apel građanima da se ne približavaju toj lokaciji i da drže bezbednu udaljenost od roja dok stručne službe ne preuzmu kontrolu nad situacijom.

Očekuje se dolazak nadležnih ekipa koje će intervenisati i ukloniti roj kako bi se sprečile eventualne opasnosti po građane.

Prema dostupnim informacijama, pčele nisu bile prisutne samo u blizini tržnog centra, već su primećene i u drugim delovima Netivota. Izveštaji ukazuju da su se roj i manje grupe pčela pojavljivale i na balkonima stambenih zgrada širom grada.

Ovaj neobičan događaj izazvao je veliku pažnju javnosti i zabrinutost među stanovnicima.