Kartu je objavio popularni profil Amazing Maps, a ona prikazuje stope nezaposlenosti po državama. Razlike su velike – od gotovo zanemarive nezaposlenosti u nekim zemljama do dvoznamenkastih stopa u drugima. Ipak, mnogi korisnici dovode podatke u pitanje.

Jedan komentator je odmah napisao: „Mislim da je ovo pogrešno“, dok su drugi bili direktniji: „Presmešno je misliti da su podaci EU pouzdani“.

Posebnu pažnju izazvale su zemlje sa izuzetno niskom nezaposlenošću: „0,1% u Rusiji!? Je li to stvarno?“ i „Rusija i Belorusija, lažovi“.

Korisnici su kritikovali i pojedine zapadne države: „U Nemačkoj je preko 6%, nikako 4%“, „Norveška je već u januaru imala 2,4%“, dok je Finska zbunila mnoge: „Šta se dešava u Finskoj?“.

Diskusija je ponovo otvorila temu razlika između istočne i zapadne Evrope: „Siromašni istok i bogati, vredni zapad“. Ipak, neki komentatori upozoravaju da karta može biti varljiva: „Zeleni delovi karte su iluzija – milioni radnika su otišli na Zapad“.

Posebno se ističe problem neprijavljenog rada: „U Bosni puno ljudi radi, ali nisu prijavljeni“. Politički komentari nisu izostali: „Razlog niske nezaposlenosti u Rusiji je mobilizacija“, „Ukrajina ima 12% jer ljudi rade na crno“.

Velik deo rasprave odnosio se i na migracije: „Većina nezaposlenih su migranti“, „Ako bi se ilegalni imigranti vratili, brojke bi pale“.

Na kraju, dok karta prikazuje službene podatke, reakcije korisnika pokazuju jedno – sve manje ljudi veruje statistikama, piše Dnevno.