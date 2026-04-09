Britanski ministar odbrane Džon Hili otkrio je detalje tajne ruske operacije u Atlantskom okeanu i upozorio Rusiju na "ozbiljne posledice" ako nastavi da ugrožava britanske podvodne objekte, objavio je Skaj njuz, prenose mediji.

Prema njegovim rečima, Velika Britanija primećuje povećanu rusku aktivnost u Severnom Atlantiku. Napomenuo je da su tamo primećene ruska jurišna podmornica klase "Akula" i dve specijalizovane podmornice Glavne direkcije za dubokomorska istraživanja Rusije. Gili je takođe podsetio na otkrivanje ruskog izviđačkog broda "Jantar" prošlog novembra.

Britanski ministar odbrane naglasio je da su ovi brodovi dobili naređenja od ruskog predsednika Vladimira Putina "da vode hibridni rat protiv Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika, posebno oko kritične podvodne infrastrukture".

Prema Hiliju, ruske podmornice su "namenjene za istraživanje podvodne infrastrukture u mirno doba i njeno sabotiranje u sukobu".

Britanska vojska prati plovila na moru i u vazduhu kao deo koordinisane misije sa saveznicima. Jedna od podmornica, "Ajkula", već se vratila u Rusiju, dodao je britanski ministar.





Hili je takođe izvestio da su vojne operacije protiv ruskih podmornica, u kojima je učestvovalo više od 500 britanskih vojnika, trajale više od mesec dana i da su već završene.

Istovremeno, šef britanskog Ministarstva odbrane ukazao je na nedostatak dokaza da su ruske podmornice u Atlantiku oštetile podmorske kablove ili cevovode zemlje.

"Kažem predsedniku Putinu: vidimo vas, vidimo vaše aktivnosti u vezi sa našim kablovima i cevovodima, i trebalo bi da znate da će svaki pokušaj njihovog oštećenja biti neprihvatljiv i imaće ozbiljne posledice", naglasio je ministar.

Telegraf je ranije pisao da ruska fregata "Admiral Grigorovič" prati dva naftna tankera koja su pod britanskim sankcijama kroz Lamanš.