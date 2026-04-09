Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izdao je nalog svom kabinetu da pokrene direktne pregovore sa Libanom, sa ciljem da se postigne razoružanje šiitskog pokreta Hezbolah i uspostavi stabilnost u regionu, prenose RIA Novosti.

Prema dostupnim informacijama, ova odluka dolazi u trenutku pojačanih tenzija i sve učestalijih sukoba, zbog čega se pokušava pronaći političko rešenje koje bi moglo da spreči dalje pogoršanje situacije.

Direktni razgovori između Izraela i Libana trebalo bi da otvore pitanje bezbednosti na granici, ali i statusa Hezbolaha, koji Izrael vidi kao ključnu pretnju.

Cilj pregovora, kako se navodi, jeste postizanje dugoročnog mira i smanjenje rizika od novih sukoba, kroz konkretne korake koji bi doveli do razoružanja ove militantne organizacije.