U jednoj radnji u Budvi prodaje se burek koji košta 8 evra, a jedna korisnica Tik-toka podelila je svoje iskustvo i prenela pratiocima da burek sa mesom i mocarelom, koji je probala u ovom lokalu, zaista "vredi tih para".

"Da li je čudno platiti burek 8 evra - jeste, da li vredi - vredi!" - napisala je ona.

Komentari su uglavnom bili negativni: većina je ukazivala na to da se kilogram bureka u većim gradovima, poput Beograda, ali i Sarajeva, koji je poznat po ovom "specijalitetu" nađe za 10 evra.

Naravno, o ukusima se ne raspravlja, ali je cena bureka, realno, u ovoj budvanskoj pekari dosta iznad proseka.