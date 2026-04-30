Budva mora da plati ovoj porodici 4,2 miliona evra: Naslednici pred pobedom u sporu

"Jasno je da je presuda neosnovana, nezakonita i pravno neutemeljena. To znači da Opština nije oduzela zemljište bivšim vlasnicima već tadašnja država i da shodno tome ne može biti obveznik naknade štete niti izvršiti povraćaj zemljišta. Zbog toga smatramo da će u daljem postupku presuda biti poništena nakon čega ćemo pokrenuti postupak naplate sredstava od onih koji su blokirali račun Opštine. Rešenje o izvršenju je pravno neosnovano iz više razloga, te da je Opština u najkraćem roku uložila prigovor. Ono je zasnovano na presudi Višeg suda u Podgorici od 23. decembra 2025. godine, za koju se navodi da je pravnosnažna i izvršna. Međutim, u konkretnom slučaju nije izvršena uredna dostava navedene presude punomoćniku tužene, što je zakonski uslov za njenu pravnosnažnost i izvršnost. Punomoćnik tužene u drugostepenom postupku nije primio original niti overeni otpravak presude, već isključivo neoverenu kopiju, što ne predstavlja dostavu u smislu Zakona o parničnom postupku", navodi se u saopštenju Opštine Budva.