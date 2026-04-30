Budva mora da plati ovoj porodici 4,2 miliona evra: Naslednici pred pobedom u sporu

Pravosnažnom presudom Višeg suda koji je presudio u korist članova porodice Rafailović, opština Budva mora da im isplati 4,5 miliona evra plus kamate za zemljište na Zavali

 
30.04.2026. 17:05
Opština Budva osporila je presudu Višeg suda navodeći da u zemljišnim knjigama nikada nije bila upisana kao vlasnik zemljišta na rtu Zavala, već država Crna Gora.

Račun opštine Budva bio je blokiran na iznos od 4,5 miliona eura, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati javnog izvršitelja Darka Rajkovića, a na osnovu pravosnažne presude Višeg suda koji je presudio u korist članova porodice Rafailović.

Kako su Vijesti prenele nedelju dana ranije Opština Budva našla pred novim velikim finanijskim udarom jer će morati da isplati članovima staromeštanske porodice Rafailović 4,2 miliona eura plus dodatne kamate nakon što je Viši sud presudio u korist meštana koji su dokazali da im je bez naknade pre više decenija nacionalizovano zemljište na rtu Zavala koji deli Budvu i Bečiće.

Reč je o 14 naslednika koji su vodili višegodišnji sudski spor, koji je sada okončan u njihovu korist.

Opština Budva je saopštila da je u najkraćem roku uložila prigovor na Rešenje o izvršenju.

"Jasno je da je presuda neosnovana, nezakonita i pravno neutemeljena. To znači da Opština nije oduzela zemljište bivšim vlasnicima već tadašnja država i da shodno tome ne može biti obveznik naknade štete niti izvršiti povraćaj zemljišta. Zbog toga smatramo da će u daljem postupku presuda biti poništena nakon čega ćemo pokrenuti postupak naplate sredstava od onih koji su blokirali račun Opštine. Rešenje o izvršenju je pravno neosnovano iz više razloga, te da je Opština u najkraćem roku uložila prigovor. Ono je zasnovano na presudi Višeg suda u Podgorici od 23. decembra 2025. godine, za koju se navodi da je pravnosnažna i izvršna. Međutim, u konkretnom slučaju nije izvršena uredna dostava navedene presude punomoćniku tužene, što je zakonski uslov za njenu pravnosnažnost i izvršnost. Punomoćnik tužene u drugostepenom postupku nije primio original niti overeni otpravak presude, već isključivo neoverenu kopiju, što ne predstavlja dostavu u smislu Zakona o parničnom postupku", navodi se u saopštenju Opštine Budva.

Tvrde da kako uredna dostava presude nije izvršena, presuda nije mogla postati pravnosnažna niti može imati svojstvo izvršne isprave.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

