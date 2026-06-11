Živan Janićijević, u javnosti poznatiji pod nadimkom Burek, ostao je upamćen kao učesnik druge sezone rijaliti programa "Veliki brat" iz 2007. godine.

Tokom boravka u kući, bio je prepoznatljiv po tome što je često umeo da iznervira ostale ukućane, ali i po pričama o svojim brojnim neuzvraćenim ljubavima koje je delio sa gledaocima.

Njegova najpoznatija neuzvraćena emocija iz tog perioda bila je prema cimerki Jeleni Žeželj, koja nije obraćala pažnju na njegova osećanja.

Za razliku od njega, Jelena je nakon izlaska iz rijalitija iskoristila stečenu popularnost i započela voditeljsku karijeru, a danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je udata i ima dvoje dece.

S druge strane, Burek se nakon učešća u "Velikom bratu" potpuno povukao iz javnog života i prestao da se medijski eksponira, pa su detalji o njegovom današnjem privatnom životu ostali nepoznati javnosti.

Ipak, poznato je da se fizički promenio i u međuvremenu dobio na telesnoj težini.

Iako je nekada bio prepoznatljiv po tome što je voleo da nosi zimske vunene čarape koje mu je isplela baka, vremenom je počeo da prati savremene trendove, te je promenio svoj vizuelni identitet i imidž.