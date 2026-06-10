Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3777, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou je slabiji za 0,1 odsto, kao i od početka godine za 0,1 odsto, prenosi Tanjug.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je na istom nivou i iznosi 101,6345.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 1,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,7 odsto.

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