Bivša rijaliti učesnica i influenserka, Aleksandra Subotić, prethodnih nekoliko godina vodi potpuno miran i porodičan život i uživa u odnosu sa izabranikom Predragom Pecom Raspopovićem, te je mnoge šokiralo kada je pre samo nekoliko dana izjavila da ulazi u aktuelnu sezonu Elite.

Aleksandra je posle mnogo godina otvoreno pričala o svemu kroz šta je prošla zbog bivše prijateljice Maje Marinković, a njena ispovest izazvala je veliku pažnju javnosti. Nakon što je ispričala svoju stranu priče, prvi put ikada za medije oglasio se njen suprug Peca, koji je do detalja opisao i otkrio istinu o odnosu sa Stanijom, o kojem polemiše čitava javnost.

- Sada u rijalitiju pokušavaju da rekonstruišu jednu priču i sada se vrti jedno te isto. Neko sam ko ima integritet da kažem sve, pa me zanima ko su one i ko stoji iza njih? U svom boravku u rijalitiju imala sam jednog momka, nisam utrčalava u krevete, a one moraju to sve da rade i džabe im. Staniji je ovo loša reklama, ispala je nisko moralna, ali se pokazala onako kakva i jeste. U ozbiljnim je godinama da bi tako nisko padala. Proračunata je, spremna na sve, ali ona nema pravo nikome ništa da govori. Bila je sa Anelinim mužem, koji ne vodi računa o detetu i tu je samu sebe pokopala - iskrena je bila Aleksandra, a onda se osvrnula na tužbe u kojima mnogi i njih pominju.

- Ko će koga da tuži? Neka tuže, jedva čekam, ako se nešto odnosi na nas, onda jedva čekam - dodala je.

- Sve za Maju su budalaštine i nije našla nikakve poruke sa Stanijom, to je laž i one jedna drugoj uvaljuju. Plaćeni su za to da to pričaju, Maja to da je videla odmah bi haos napravila, a kada pogledamo realno, one su se nakon toga družile, pa kako se to nikada pre nije znalo? Ružno je preko mog imena da se pričaju takve gluposti - poručio je Peca na samom početku razgovora, a onda otkrio i istinu što se tiče odnosa sa Stanijom Dobrojević.

- Što se tiče Stanije Dobrojević, nikada ništa sa njom nisam imao, već mi je bila poslovna poznanica. Upoznali smo se pre pet godina i Aleksandri sam rekao da idem da se vidim sa njenim bivšim dečkom Lukom, koji je moj dobar prijatelj i još jedan naš drug je bio takođe sa nama. Nisam znao detalje, a njoj je trebalo nešto da se pomogne. Pomogao sam joj puno, ona je uredno sve plaćala i nemam ništa loše da kažem za nju. Nismo išli zajedno i nismo bili u istom hotelu. Jednom smo sedeli zajedno sa prijateljima kada smo sve i dogovarali.

- Zamolio bih je javno, jer neće moći nikada više da me dobije, jer je blokirana na svim telefonima, da mi se nikada više nije obratila. Lajavica je i iznosi prljav veš, a nikada nisam čuo da je rekla “hvala ti što si mi pomogao, kad niko nije mogao da mi pomogne“. Bruka i sramota za Staniju, što je zarad novac koji je dobila spremna da se bavi takvim podmuklim stvarima. To je stvarno jako ružno, ali neka mafijaju tamo na televiziji, gde dobijaju pare. Drago mi je samo zbog porodice da mogu da kažem istinu – poručio je Peca, koji je na kraju samo dodao da mu je najveća želja da izađe iz svih priča u kojima se pominje.

- Ne može više ništa da me iznenadi, pa čak i da kaže da sam bio sa njom zadnji put kada je išla na Bali, to je moguće jedino ako imam dvojnika. Jako me je razočarala i jako ružno od nje. Mislio sam da je bolja devojka. Neka je plaća ko treba i ko je plaća u rijalitiju. Svaki dan nas pominju, evo sad neka uđe Aleksandra za trinaest dana pa neka rešavaju i neka krene rijaliti iz početka. Njih dve to vole i u tome uživaju, a ja u tom filmu nisam i stvarno je sramota i ružno da se pominjem tako u tom kontekstu sa Majom i Stanijom - rekao je Raspopović.

Aleksandra nikad spremnija za ulazak u Elitu

Na samom kraju, Aleksandra je otkrila kako teku pripreme za “Elitu“.

- Ta priča da je on bio sa Stanijom je trula priča, ali nije okej što ona to nije demantovala ranije. Što se tiče ulaska u rijaliti, pripremam se fizički za ulazak i ne mogu da se poredim sa njima ni fizički, ni emotivno, ni psihološki, ni intelektualno i idem sve da postavim gde im je mesto. Želim da ljudi znaju istinu i najgore od svega što se ja predstavljam kao neko ko prašta prevare raspalih starleta i da me one ponižavaju, a u stvari mnogo više vredim od njih i mnogo sam bolja od njih i to ćete tek imati priliku da gledate – zaključila je Subotićeva.

Alo/Blic

