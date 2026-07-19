Gotovo da svakodnevno gledamo na malim ekranima naše voditeljke koje osim lepog izgleda, izveštavaju na profesionalan način o događajima iz naše zemlje.

Međutim, poneki lapsus nije retkost, ali i suze naročito kada je program uživo i kada se dešavaju stvari na koje ni oni najveštini ne mogu da utiču.

Tako ćemo se prisetiti jedne potresne scene na RTS kada je voditeljka Gordana Stijačić zaplakala je u Jutarnjem programu zbog priloga o kolegama ubijenim u bombardovanju 1999. godine.

Kod spomenika "Zašto" u beogradskom parku Tašmajdan noćas u dva sata i šest minuta održan je pomen za 16 radnika RTS-a koji su poginuli u noći između 22. i 23. aprila 1999. godine.

Voditeljka Jutarnjeg programa Gordana Stijačić zaplakala je dok je podsećala gledaoce na tužnu godišnjicu stradanja kolega tokom NATO bombardovanja.

- Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća. Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vesti, u dva sata i šest minuta, iza ponoći 23. aprila 1999. godine - rekla je ona nakon priloga u kojem su emitovane njihove slike, imena, godine i radna mesta.

"Za nas oni nisu bili samo kolege"

- Prošle su 23 godine, ali tuga nije manja. Ne zaboravimo! Svi mi koji pamtimo njihova imena, pamtimo njih... Za nas oni nisu bili samo kolege, nama su bili prijatelji i drugari. Da se nikada nešto slično ne ponovi - rekla je ona punih očiju suza.

U bombardovanju je poginulo 16 radnika, a NATO je zgradu Javnog servisa, suprotno pravilima i običajima rata, proglasio za legitimni vojni cilj. Ni činjenica da je svake noći potvrđeno u zgradi bilo više od 150 civila nije ih odvratila od napada.

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