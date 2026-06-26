Legendarni pevač Lajonel Riči primoran je da otkaže dva koncerta nakon što je prvi nastup u okviru svoje nove turneje prekinuo zbog zdravstvenih problema.

Kompanija Live Nation Chicago saopštila je u četvrtak, 25. juna, putem Instagrama, da će koncerti u Čikagu i Kolumbusu, u Ohaju, zakazani za 26. i 27. jun, biti odloženi.

Ričiju pozlilo na bini

Kako je navedeno, lekari su savetovali 77-godišnjem muzičaru da se odmori i u potpunosti oporavi pre nego što se vrati na scenu zajedno sa grupom Earth, Wind & Fire, piše Pipl.

-Lajonel i Earth, Wind & Fire nastaviće turneju u utorak, 30. juna, koncertom u Pitsburgu - navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je pevač veoma razočaran zbog odlaganja nastupa, ali da jedva čeka da se ponovo druži sa publikom.

Novi datumi koncerata biće naknadno objavljeni.

Dobitnik Gremija, Oskara i Zlatnog globusa je takođe ušao u Kuću slavnih rokenrola i važi za jednog od najuticajnijih muzičara svog doba.

- Dovoljno sam dugo u ovom poslu. Kada ti se zavrti u glavi, sedi. Ovo je prvi put u istoriji izvođenja "Dancing on the Ceiling" da pevam sedeći. To je loš znak, ljudi - rekao je Riči publici, a potom seo za klavir i uspeo da odsvira baladu "Three Times a Lady" -navodi se u izveštaju Holivud riportera.