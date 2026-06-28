Pevačica Marijana Tomić preminula je u 40. godini. U Zrenjaninu, odakle je rodom, su je obožavali, a danas je osvanula poruka na stranici "Muzičke legende Zrenjanina" u kojoj se opraštaju od pevačice.

Kako se navodi, umrla je nakon teške bolesti.

- Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustila naša koleginica, pevačica Marijana Tomić. Svojim glasom, osmehom i vedrim duhom godinama je ulepšavala mnoga slavlja i ostavila trag u životima ljudi koji su imali sreću da je poznaju. Njena ljubav prema muzici bila je iskrena i nesebična, a uspomena na nju živeće kroz pesme koje je pevala i srca svih koji su je voleli - piše u objavi.

"Prerano je otišla, bolest je nažalost bila jača"

Marijana je, nažalost, prerano preminula i to dan pre svog rođendana.

- Posebno boli činjenica da nas je napustila samo dan pre svog 40. rođendana. Prerano je otišla, bolest je nažalost bila jača, ali će zauvek ostati deo muzičke porodice Zrenjanina. Stranica "Muzičke legende Zrenjanina" izražava najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i svima koji tuguju zbog njenog odlaska. Počivaj u miru, Marijana. Neka ti je večna slava i hvala - piše u objavi.

Marijana Tomić rođena je 28.6.1986. godine, a preminula je juče, 27.6.2026. godine.

Godinama je radila ono što najviše voli, pevala, ali nikada nije težila ka ogromnoj popularnosti, već je to radila za svoju dušu.

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