Slavna glumica i zvezda zlatnog doba Holivuda, En Mari Blajd, koja je bila nominovana za Oskara 1946. godine za nezaboravnu ulogu Vede Pirs u filmskom klasiku „Mildred Pirs“, preminula je u 98. godini života.

Vest o njenoj smrti saopštio je Džordž Penačio iz KABC-a, prenosi Variety.

Glumica En Mari Blajd prepoznatljiva po nesvakidašnjoj lepoti pamtiće se i po ulogama u drami „Brute Force“ iz 1947. godine, filmu „The Great Caruso“ iz 1951. godine kao i po glumačkom ostvarenju u filmskom naslovu „The Helen Morgan Story“ iz 1957. godine, u kojem je glumila uz Pola Njumana.

Uloga Vede Pirs donela joj je nominaciju za Oskar za najbolju sporednu glumicu kada je imala samo 17 godina. En Mari Blajd bila je sjajna glumica, ali i zvezda brojnih holivudskih mjuzikala.

Počela je da nastupa na radiju kada je imala pet godina, a sa 12 je već igrala na Brodveju. Posle uspeha na pozorišnim daskama, potpisala je ugovor sa studijom Universal Studios i preselila se u Holivud.

Tokom pedesetih godina 20. veka prešla je u studio MGM gde je snimala uloge za operete i muzičke filmove. Iz sveta glume povukla se sredinom osamdesetih godina nakon nekoliko gostovanja u televizijskim serijama kao što je Murder, She Wrote.

Bila je u braku sa dr Džejmsom Meknaltijem od 1953. godine pa sve do njegove smrti 2007. godine, i imali su petoro dece, desetoro unučadi i petoro praunučadi.

Doživela nezgodu

Tokom kratke pauze od snimanja filma „Danger signal“ 1945. godine Blajt je slomila leđa u nezgodi na sankanju. Oporavak je trajao godinu i po dana, tokom kojih je nosila protezu za leđa.

Dok je još bila u invalidskim kolicima, Universal ju je angažovao za zatvorsku dramu "Brute Force" sa Bertom Lankasterom. Posle oporavka dobila je svoju prvu glavnu ulogu u filmu "Swell Guy" i glumila uz Mikija Runija u noaru "Killer McCoy".

Nakon što je njena filmska karijera bila završena 1957. godine, glumica se posvetila porodici i muzičkom pozorištu. Nastupala je u predstavama kao što su „Moje pesme, moji snovi“, „Kralj i ja“, „Karneval“ i „Mala noćna muzika“.

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