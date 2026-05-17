Maj 2026. godine označava početak prelepe nove ere za četiri horoskopska znaka. Prema rečima profesionalne astrološkinje Ejmi Demur, život ovim znacima od sada kreće u mnogo boljem pravcu.

Kako je Demur objasnila , ovi znakovi „ponovo se rađaju kao potpuno nove osobe“. Pred njima su pozitivni novi počeci.

Bilo da je reč o finansijskom uspehu ili sreći u ljubavi, ova era donosi im poseban sjaj i pozitivnu energiju.

Škorpija

Mesec je počeo punim Mesecom u vašem znaku, što predstavlja veliku prekretnicu za vas. Zvanično ste okrenuli novi list, Škorpije, a univerzum je na vašoj strani.

„Ovog meseca karma će sustići one koji su vam učinili nepravdu“, objasnila je Demur. „Ako vas je neko lagao, manipulisao vama, pokazao nepoštovanje ili vas povredio na bilo koji način, videćete kako ti ljudi snose posledice svojih postupaka.“

Naravno, karma deluje u oba smera, što znači da ćete i vi, ako ste vredno radili, konačno biti nagrađeni za svoj trud.

Bik

Nakon sedam dugih godina, Uran konačno napušta vaš znak, pa vam konačno dolazi mirniji period, Bikovi. Maj 2026. označava početak mnogo lepše i spokojije ere za vas.

„Ovo je mesec u kojem napredujete u svim oblastima života“, rekla je Demur. „Karijera, finansije, ljubavni i društveni život — sve ide uzlaznom putanjom.“

Pravu promenu počećete da primećujete nakon mladog Meseca u vašem znaku 16. maja. Od izgleda do načina na koji zračite, sve kod vas doživljava unapređenje. Zbog toga će vas ljudi više poštovati, a posebno ćete dobiti priznanje na poslu koje zaslužujete. Ako ste čekali nove prilike i napredak, nastavite vredno da radite jer obilje ulazi u vaš život već od maja.

Blizanci

U poslednje vreme prolazili ste kroz razočaranja i bol u ljubavnom životu, Blizanci. Srećom, taj ciklus se završava jer počinje nova i lepša era ljubavi.

Za mnoge od vas ponovni osećaj leptirića u stomaku ili upoznavanje nove osobe sada je veoma moguće. Pored toga, vaša energija postaje privlačnija i ljudi vas sve više primećuju.

Demur objašnjava da je ovo period u kojem sve više ulazite u svoju moć kada je ljubav u pitanju i privlačite kvalitetnija iskustva i bolje odnose.

Strelac

Vežite pojaseve, Strelčevi! Prema rečima Demur, „ovog meseca prolazite kroz najveću transformaciju u 2026. godini jer se u vašem znaku pojavljuje retki i moćni plavi pun Mesec. Resetujete čitav svoj život i oslobađate se ljudi, ograničenja i situacija koje su vas sputavale.“

Ovo je mesec u kojem zaista počinjete da pretvarate svoje snove u stvarnost. Bilo da koristite nove prilike ili stičete dragoceno iskustvo, sve ima potencijal da vam potpuno promeni život nabolje.

Ipak, da biste primili sve te blagoslove, univerzum od vas traži da otpustite i zaboravite staru verziju sebe. Sledeća faza vašeg života zavisiće od toga koliko hrabro zakoračite u novu verziju sebe upravo ovog meseca, piše Your tango.