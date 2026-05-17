Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su E. K. (2005) iz Priboja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz MUP.

Policija je na školskim terenima osnovnih i srednjih škola u Priboju pronašla tri paketića sa 14,5 grama marihuane koja, kako se sumnja, pripada osumnjičenom. E. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.