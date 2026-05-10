Popularna karipska destinacija Bahami našla se na udaru kritika turista nakon odluke o privremenoj zabrani prodaje alkohola, zbog koje će mnogi posetioci ostati bez mogućnosti kupovine pića na kopnu. Odluka se odnosi na dan izbora i izazvala je brojne negativne reakcije putnika, posebno onih na kruzerima.

Prema odluci vlade Bahama, prodaja alkohola biće zabranjena u utorak, 12. maja, od 8 do 18 časova, dok traju izbori. Tokom tog perioda biće obustavljena prodaja, nuđenje i izlaganje alkoholnih pića, a zabrana važi na celoj teritoriji, uključujući i turističke zone i privatna odmarališta.

Zabrana zbog izbora i stroga pravila

Vlasti su saopštile da se zabrana odnosi na nacionalne izbore i da svako ko krši pravila može biti sankcionisan u skladu sa zakonom o poslovnim dozvolama. Time su obuhvaćeni i privatni otoci i turistički kompleksi, što znači da ni kruzeri nisu izuzeti.

Iz kompanije Rojal Karibijan potvrdili su da se zabrana odnosi i na njihov privatni otok Koko Kej, gde će u tom periodu boraviti brodovi Oasis of the Sis i Wonder of the Sis. U obaveštenju putnicima naveli su da poštuju lokalne zakone, iako su pokušali da dobiju izuzetak.

Turisti ogorčeni zbog odluke

Odluka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi putnici izrazili nezadovoljstvo, navodeći da su za zabranu saznali u poslednjem trenutku. Posebno su ogorčeni oni koji su planirali proslave i grupna putovanja.

Jedan putnik je naveo da je sa grupom od 26 prijatelja planirao put za godišnjicu, ali da su o zabrani obavešteni samo dva dana pre polaska, što im je, kako kaže, potpuno poremetilo planove.

Alkohol dostupan samo na brodu

Ipak, putnici neće ostati potpuno bez alkohola, jer se zabrana odnosi samo na prodaju na kopnu. Na kruzerima će i dalje biti moguće kupovati i konzumirati alkoholna pića.

Bahami nisu jedina zemlja koja uvodi ovakva ograničenja tokom izbora, jer slična pravila postoje i u pojedinim delovima Indije i u Čileu.

