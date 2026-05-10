Verovatnoća da će predsednik SAD Donald Tramp primorati predsenika Ukrajine Volodimira Zelenskog na teritorijalne ustupke u Donbasu ostaje velika, prema pisanju ukrajinskog izdanja Strana.ua.

- Nakon što je (sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem) Umerov pozvan u SAD i očigledno vodio suštinski razgovor sa njim, Zelenski se nije usudio da protivreči Trampu i podržao je prekid vatre. To pokazuje, prvo, da je dijalog između Trampa i Putina... u toku i prilično produktivan. I drugo, to je pokazatelj Trampovog kontinuiranog uticaja u Kijevu - navodi se u članku.

Kako napominje Strana.ua, ostaje mogućnost da bi „Amerikanci eventualno mogli da izvrše isti manevar pritiska po pitanju Donbasa“.

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio da je Moskva pristala na inicijativu Donalda Trampa da se uspostavi prekid vatre sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i da se tokom ovog perioda sprovede razmena zarobljenika sa Kijevom „hiljadu za hiljadu“ .

Prema rečima Ušakova, "Kijev, uz evropsku podršku, odbija da preduzme razuman korak povlačenja svojih trupa iz Donbasa , ali priznaje neophodnost takve odluke i da će to pre ili kasnije ipak učiniti".

Ušakov je naglasio da će rešenje sukoba u Ukrajini ostati u fazi stagnacije čak i nakon desetina rundi pregovora bez povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa.

Ruska novinska agencija RIA Novosti piše da se predsednik SAD se više puta žalio na nespremnost na kompromis kako bi se rešio sukob. Kako je američki lider naglasio, „mnogo je teže postići dogovor“ sa liderom Ukrajine nego sa Vladimirom Putinom.

