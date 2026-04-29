Kajli Džener tužena je od strane jedne od žena koje vode računa o njenom domaćinstvu, koja je progovorila o tome kako je bila tretirana u kući.

Anđelika Ernandez Vaskez je u petak podnela tužbu protiv Kajli, tvrdeći da je bila izložena „teškom i sveprisutnom uznemiravanju“ tokom celog svog zaposlenja.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao „Tajms“, Vaskez je radila za rijaliti zvezdu od septembra 2024. do avgusta 2025. godine, a od prvog dana u Dženerovoj rezidenciji u Hajden Hilsu, glavna domaćica Petsi, i još jedna nadzornica Elsi, tretirale su je sa „neprijateljstvom i isključivanjem“.

Vaskez, koja tvrdi da je žena iz Salvadora i praktična katolkinja, navodi da su joj rutinski dodeljivani neprijatniji poslovi vezani za održavanje čistoće, kao i da je bila isključena iz tima za čišćenje. Prema tužbi, kolege su je ponižavale i omalovažavale zbog njene rase, zemlje porekla, religije i imigracionog statusa.

U tužbi nije navela da je specifično Kajli njoj nešto radila, već da celo okruženje koje vlada oko nje tako funkcioniše.

Kada se požalila na situaciju, zbog toga je bila ismevana, a ona je bila primorana da da otkaz, a ceo jedan period koji je radila kod Kajli na kraju nije bio ni plaćen.

