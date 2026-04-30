Bivši pevač grupe Spandau bale Ros Dejvidson osuđen je na 14 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i seksualni napad, preneli su danas britanski mediji.

Bivši frontmen benda osuđen je po dve tačke optužnice za silovanje, pokušaj silovanja, tri seksualna napada i dve tačke optužnice za voajerizam, a ova krivična dela počinjena su nad šest žena između avgusta 2013. i decembra 2019. godine, preneo je Miror.

Pevač, koji je koristio umetničko ime Ros Vajld, glumio je u mjuziklu grupe Kvin sa Vest Enda, “We Will Rock You“ i nastupao je 2018. godine kao glavni pevač grupe Spandau bale omiljene 80-ih godina prošlog veka. Dejvidson (38) je tvrdio da je svaki njegov kontakt sa ženama bio uz pristanak, ali su ga porotnici proglasili krivim po nizu optužbi.

Pevač je snimio sebe kako siluje jednu ženu, a neke od optužbi za seksualni napad, koje su zasnovane na video snimcima pronađenim u njegovom telefonu, pokazuju “zapanjujuće slične“ incidente u kojima je dodirivao žene koje su spavale, saopštilo je tužilaštvo.

-Tokom perioda od šest godina, u vreme kada se vaša scenska i muzička karijera brzo razvijala i kada su vas mnogi smatrali harizmatičnim, ponašali ste se prema ženama na potpuno sraman način - kazao je sudija Džon Dod prilikom izricanja kazne.