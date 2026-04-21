Manekenka Maiara Kristina de Lima Fiel preminula je od srčanog udara u 31. godini, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da učestvuje na prestižnom takmičenju.

Pronađena je bez svesti u svom domu u subotu oko 23.30, prenosi The Sun.

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta i pokušavale su da je vrate u život više od sat vremena, ali nažalost bez uspeha. Navodno nije imala poznatu istoriju zdravstvenih problema. Iza nje su ostali suprug i sin.

Brojne počasti i izrazi saučešća pristigli su Maiaru, koja je prošle godine ponela titulu Mis Londrina, a bila je i prva pratilja u izdanju izbora Mis Sarandi 2025/26.

"Veoma je teško prihvatiti tako rani gubitak"

Vitor Tavares, organizator takmičenja na kom je Maiara trebalo da učestvuje, napisao je emotivnu objavu na društvenim mrežama:

- Bila je izuzetno posvećena i predana mlada žena. Imao sam zadovoljstvo da je upoznam lično krajem prošle godine. Od tog trenutka bilo je jasno koliko ozbiljno shvata ovaj san. Već je imala spremne sve kombinacije za takmičenje koje će se održati 29. aprila.Vežbala je, završila intervju, bila uzbuđena i puna planova. Baš juče smo razgovarali i pokazala mi je haljine, sve što je s tolikom pažnjom pripremala kako bi doživela taj trenutak. Veoma je teško prihvatiti tako rani gubitak nekoga ko je bio pun života, snova i ciljeva. Mlada žena sa tako lepom budućnošću pred sobom - zaključio je.

BONUS VIDEO: