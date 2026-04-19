Slučaj koji je šokirao Holivud dobija novi nastavak. Sud u Los Anđelesu odlučio je da tužba protiv Aleka Boldvina zbog tragedije na snimanju filma "Rust" ide na suđenje, gotovo tri godine nakon pogibije snimateljke Halinе Hačins.



Sudija Višeg suda u Los Anđelesu presudio je da građanska tužba člana ekipe može da ide dalje, objavili su Variety i People. To znači da se Alek Boldvin ponovo vraća na sud. Snimateljka Halina Hačins preminula je u oktobru 2021. nakon što je iz pištolja koji je Boldvin držao tokom probe ispaljen hitac.

Sudija je u obrazloženju naveo da bi "razumna porota mogla da zaključi da je Boldvin nepromišljeno zanemario mogućnost da će usmeravanje pištolja prema osobi, s prstom na okidaču, izazvati emocionalnu patnju".

Šta stoji u tužbi

Tužbu je još 2021. podneo Serž Svetnoj, član ekipe zadužen za rasvetu, manje od mesec dana nakon tragedije. "Jednostavno rečeno, nije bilo razloga da se pravi metak nađe u revolveru kalibra 45 Colt, niti bilo gde na setu, a njegova prisutnost predstavljala je smrtonosnu pretnju svima u blizini", stoji u tužbi.



Svetnoj je u trenutku nesreće stajao iza monitora, nekoliko metara od Boldvina, dok je glumac uvežbavao potez izvlačenja pištolja. Nakon pucnja, upravo je on sledećih 20 do 30 minuta pružao pomoć Hačins, sve dok nisu stigli hitni medicinski timovi.

"Shvatio je da se nalazio tačno u zoni opasnosti koju je predstavljalo napunjeno oružje u Boldvinovoj ruci, i da ono što je prošlo pored njega nije bio tek vazduh", navodi se. "Da je metak prošao samo centimetar ili dva bliže, mogao je da izgubi život."



Prema tužbi, scena koja se snimala tog dana uopšte nije zahtevala ispaljivanje oružja. "Scena nije predviđala da Boldvin puca iz revolvera, koji nije smeo da sadrži pravu municiju", stoji u sudskim dokumentima. Boldvin je u više navrata tvrdio da nije povukao okidač. U televizijskom intervjuu u decembru 2021. opisao je trenutak pucnja, tvrdeći da se oružje samo aktiviralo.

Podsetimo, iako je protiv njega bila podignuta krivična optužnica za ubistvo iz nehata, sud u Santa Feu odbacio ju je u julu 2024, čime je krivični postupak zaključen. Međutim, građanska parnica sada otvara novo poglavlje slučaja koji i dalje ne jenjava.

Alo/Kurir

