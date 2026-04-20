Poljska influenserka Klaudija Zakrževska bori se za život u londonskoj bolnici nakon što ju je udario automobil ispred jednog noćnog kluba u četvrti Soho.

Prema dostupnim informacijama, počiniteljka incidenta je druga poznata ličnost, kojoj je već podignuta optužnica za pokušaj ubistva.

Do tragedije je došlo proteklog vikenda nakon burne svađe ispred lokala.

Žrtva nesreće je 30-godišnja influenserka poznata pod pseudonimom Kaludiaglam.

Incident se dogodio u nedelju oko 4 sata ujutru ispred popularnog kluba "Inca" u londonskoj četvrti Soho.

Prema saznanjima britanskih službi, crni putnički automobil uleteo je u grupu ljudi koji su stajali na trotoaru.

Najteže je povređena mlada Poljakinja, koja je u kritičnom stanju prebačena u bolnicu.

U istom incidentu povređena su još dva prolaznika, ali njihovi životi nisu ugroženi.

Svedoci događaja navode da udaranje automobilom možda nije bilo slučajno, te da je incidentu prethodila žustra rasprava između učesnika događaja.

Portparol Metropoliten policije potvrdio je da je na licu mesta uhapšena 29-godišnja žena koja je upravljala vozilom, a koja je takođe poznata javnosti kao influenserka.

Uhapšena se suočava sa ozbiljnim optužbama, uključujući pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda i vožnju pod uticajem alkohola.

Policija je isključila teroristički motiv, dok je istraga i dalje u toku. Inspektorka Alison Fokvel iz odeljenja za specijalni kriminal uputila je apel svima koji su bili u subotu uveče u Sohou da dostave snimke ili informacije koje bi mogle pomoći u rasvetljavanju celog događaja.